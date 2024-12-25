До конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии
Утром Россия массированно обстреляла Украину ракетами. Под ударом оказались энергетические объекты.
В ДТЭК сообщили, что в результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
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Графики возвращаются
Россия 13 раз с начала года массированно атаковала объекты энергетики. В результате повреждений были введены меры ограничения потребления.
Сейчас на всех объектах, где это позволяет ситуация безопасности, уже начались аварийно-восстановительные работы.
Сегодня до конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии.
Справка: С графиками вынужденного применения ограничений в вашем регионе – можете ознакомиться на сайте и официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику,
– призвали в Укрэнерго.
К слову, как сообщил президент Зеленский, российская армия 25 декабря запустила более 70 ракет и более 100 ударных дронов во время атаки на Украину.