Утром Россия массированно обстреляла Украину ракетами. Под ударом оказались энергетические объекты.

В ДТЭК сообщили, что в результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Графики возвращаются

Россия 13 раз с начала года массированно атаковала объекты энергетики. В результате повреждений были введены меры ограничения потребления.

Сейчас на всех объектах, где это позволяет ситуация безопасности, уже начались аварийно-восстановительные работы.

Сегодня до конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии.

Справка: С графиками вынужденного применения ограничений в вашем регионе – можете ознакомиться на сайте и официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику,

– призвали в Укрэнерго.

К слову, как сообщил президент Зеленский, российская армия 25 декабря запустила более 70 ракет и более 100 ударных дронов во время атаки на Украину.