Из-за похолодания растет потребление: в Укрэнерго рассказали о ситуации со светом

Украинская энергосистема уже пережила 12 ракетных атак противника. Вместе с тем оккупанты 14 раз атаковали нашу страну беспилотниками. Все это привело к значительному дефициту в энергосистеме, который увеличивается.

В Укрэнерго отчитались о ситуации в энергосистеме за сутки. К сожалению, потребление электроэнергии увеличивается из-за похолодание.

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Как объяснили в Укрэнерго, увеличение потребления означает рост дефицита мощности. Причина – многочисленные российские ракетные и дроновые атаки, повредившие электростанции и высоковольтные сети.

Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление,

– отметили энергетики.

Какие ограничения применяют сейчас

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. В Укрэнерго отметили, что каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита.

Какая ситуация со светом

Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме этого, более 10 гигаватт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это:

крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС,

Запорожская ТЭС,

Луганская ТЭС,

Углегорская ТЭС,

Каховская ГЭС.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Юга также расположены большинство ветровых и солнечных электростанций.

Премьер Денис Шмыгаль констатировал, что ситуация в энергетической системе нашего государства после последнего массированного обстрела остается сложной, но контролируемой. Во избежание увеличения дефицита мощностей власти вынуждены применять, в частности, аварийные отключения.