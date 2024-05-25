Сегодня отключение света продлится дольше: в какие часы будут действовать графики

В Укрэнерго сообщили об обновлении относительно отключений на 25 мая. Так, известно, что время отключений света на сегодня изменено.

Об этом Национальная энергетическая компания Укрэнерго сообщила в своем телеграмм-канале. Соответствующее заявление обнародовали утром 25 мая.

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Изменение времени отключений света

Графики почасовых отключений света по всей Украине будут действовать в субботу, 25 мая, с 20:00 до 24:00, а не с 20:00 до 22:00, как анонсировали накануне.

Сегодня, 25 мая, во всех регионах Украины продлен срок ограничения потребления для бытовых и промышленных потребителей,

– говорится в сообщении.

Там отметили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

В Киеве выключали свет в "серых зонах" графиков: коротко

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко 24 мая отмечал, что на вечер этого дня лимиты электроэнергии в украинской столице существенные. Поэтому, с большой вероятностью, может быть ограничения в светло-серых зонах в графиках стабилизационных отключений электроэнергии.

К тому же, сообщалось, что 25 мая графики отключения будут действовать только вечером в часы максимального потребления электроэнергии. Однако ограничивать электроэнергию будут только в случае, если какая-то из областей Украины превысит лимиты потребления.