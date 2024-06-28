В Укрэнерго рассказали, как будут выключать свет 29 июня

Украинцев 29 июня снова ожидают графики стабилизационных отключений света. В этот день они будут действовать в течение всех суток.

Главной причиной отключений света являются постоянные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. За 2024 год россияне уже 8 раз массово обстреляли украинские энергообъекты.

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29 июня будут действовать графики отключений света

В субботу, 29 июня, по указанию Укрэнерго облэнерго будут применять графики почасовых отключений. Действовать они будут в течение всех суток – с 00:00 до 24:00.

Когда по графику у вас есть свет – потребляйте, пожалуйста, экономно,

– просят энергетики.

В Укрэнерго также добавили, что питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.

Добавим, что в пятницу, 28 июня, графики отключения света будут действовать также до 00:00. В Укрэнерго предупреждали, что из-за жары потребление днем и вечером предполагается на 2,5% выше, чем это было в это же время в четверг, 27 июня.