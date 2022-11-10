Насколько возможен блекаут в Украине и есть ли для этого предпосылки: ответ Yasno

После российских обстрелов в Украине все чаще говорят о возможном блекауте. В компании Yasno объяснили, действительно ли есть угроза полного прекращения подачи электроэнергии.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко призвал экономить электроэнергию. Таким образом, украинцы смогут еще быстрее вернуться к нормальной жизни.

Важно Угрожает ли Украине блекаут после ударов врага

Насколько возможен блекаут в Украине.

Коваленко считает, что полный блекаут в Украине возможен, но предпосылок для этого пока нет.

Вижу в комментариях и в личных много вопросов о блекауте. Что думаю об этом? Он возможен. Но достичь полного блекаута в Украине бешеному соседу будет непросто,

– заявил гендиректор.

По его словам, для полного блекаута нужно будет разбомбить либо всю генерацию, либо всю инфраструктуру сетей – а это сотни энергетических объектов по всей стране. Но с нашими ВСУ и ПВО это почти невозможно.

"На мой взгляд, для блэкаута сейчас нет предпосылок, а вот со стабилизационными отключениями нам еще придется жить. Поэтому смотрим за обстрелами", – отметил Коваленко.

США хотят помочь Украине справиться с блекаутами

США обсуждают с союзниками и партнерами возможности обеспечения Украины спецтехникой в условиях продолжения нанесения Россией ударов по критической инфраструктуре. Как сообщил спикер Минобороны США Патрик Райдер, в настоящее время обсуждается поддержка в условиях блекаутов, охвативших значительную часть страны.

Так, рассматриваются, в частности, возможные поставки генераторов, средств для очистки воды, обогревателей и т.п.

Отключение света по Украине

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что Кремль использует зиму как оружие, чтобы деморализовать людей.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что столица в результате российских ударов может остаться без воды, света и связи.

В Киеве уже подготовили большой запас топлива, генераторов, пищи и питьевой воды. Также оборудовали пункты обогрева. В то же время, ожидается, что медицинские учреждения будут продолжать работать.

Александр Харченко считает, что блекаут Украине не угрожает. По его словам, в английской системе событий это полное выключение энергосистемы. Тогда она становится неуправляемой – она отключается, есть много техногенных аварий.

Обратите внимание – Будет ли в Киеве срочная эвакуация в случае блекаута: смотрите видео