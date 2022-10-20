Отключение света будут и 21 октября: где искать информацию по своему региону
Источник:"Укрэнерго"
Энергетика Украины, значительно пострадавшая после массированных ракетных ударов врага, находится в не лучшем состоянии. В "Укрэнерго" уже анонсировали отключение света по всем областям Украины.
Как отметили в "Укрэнерго", 21 октября всех украинцев ожидает еще один непростой день – временное ограничение энергопотребления.
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Оператор системы передачи электроэнергии пообещал сообщить, где именно не будет света 21 октября. Произойдет это уже завтра утром. В "Укрэнерго" попросили держать телефоны заряженными и передавать информацию тем, кто не пользуется соцсетями.
Более подробную информацию об отключении в вашем регионе читайте по ссылкам:
Киев;
Харьков;
Одесса;
Львов;
Херсон;
Винница;
Днепр;
Запорожье;
Чернигов;
Ужгород;
Полтава;
Хмельницкий;
Луцк;
Тернополь;
Кропивницкий;
Житомир;
Сумы;
Черкассы;
Николаев;
Черновцы;
Ровно;
Ивано-Франковск.
И помните – чем больше вы сегодня сэкономили электроэнергии, тем меньше аварийных отключений произошло.
– добавили в "Укрэнерго".
Почему в Украине выключают свет
"Укрэнерго" после продолжительных массированных атак врага был вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии. В "Укрэнерго" отметили, что оператор распределительных сетей в каждой области определяет, когда выключат свет на каждой отдельной улице. 20 октября свет отключали в:
- Харьковской,
- Сумской,
- Полтавской области.
Причина – рост нагрузки на энергосистему. Добавим, что сейчас основная экономия электроэнергии происходит путём ограничения электрического потребления.
В то же время глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее заявил, что предусмотрено и проработано несколько вариантов развития ситуации с разной интенсивностью повреждений энергосистемы Украины.
Сейчас энергосистема сохраняет свою целостность и ограничения потребления (электроэнергии – 24 канал), которые мы вводим, например, сегодня, именно направлены на то, чтобы энергосистема оставалась стабильной,
– рассказал Кудрицкий.
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