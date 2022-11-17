Отключение света в Киеве 17 ноября: возможны и экстренные

В Украине продолжают отключать электроэнергию из-за повреждения важных энергетических объектов. Отключения запланированы и в Киеве.

Поэтому заранее зарядите свои гаджеты и повербанки. Также следите за обновлением на страницах ДТЭК Киевские электросети.

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Будут ли выключать свет в Киеве

17 ноября производятся стабилизационные отключения света согласно графикам на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Однако повреждения энергетической инфраструктуры значительны. Поэтому возможны экстренные отключения вне графиков, если у Укрэнерго будет необходимость дополнительно сбалансировать энергосистему. О них сообщат дополнительно.

Просим и дальше потреблять электроэнергию умеренно. Это самая лучшая поддержка энергетиков в этот сложный период!

– отметили в компании.

Напомним, что 15 ноября оккупанты атаковали 15 объектов энергетической инфраструктуры в Украине. Поэтому во многих областях Украины не было света. Так, в Харьковской области электроснабжение вообще не было ни в одном населенном пункте.

Отключение света в Украине: что известно

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал , что Кремль использует зиму как оружие, чтобы деморализовать людей.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает , что столица в результате ракетных ударов может остаться без воды, света и связи.

В Киеве уже подготовили большой запас топлива, генераторов, пищи и питьевой воды. Также оборудовали пункты обогрева. В то же время, ожидается, что медицинские учреждения будут продолжать работать.

США обсуждают с союзниками и партнерами возможности обеспечения Украины спецтехникой в условиях продолжения нанесения Россией ударов по критической инфраструктуре.

Как сообщил спикер Минобороны США Патрик Райдер, в настоящее время обсуждается поддержка в условиях блекаутов, охвативших значительную часть страны.

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