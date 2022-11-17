Тому заздалегідь зарядіть свої гаджети та повербанки. Також слідкуйте за оновленнями на сторінках ДТЕК Київські електромережі.
Важливо Чи загрожує Україні регіональний блекаут: оцінка ексміністра енергетики
Чи вимикатимуть світло у Києві
17 листопада проводяться стабілізаційні відключення світла згідно з графіками на сайті ДТЕК Київські електромережі.
Однак пошкодження енергетичної інфраструктури значні. Тому можливі екстрені відключення поза графіками, якщо в Укренерго буде необхідність додатково збалансувати енергосистему. Про них повідомлять додатково.
Просимо і надалі споживати електроенергію помірно. Це найкраща підтримка енергетиків у цей складний період!
– зазначили у компанії.
Нагадаємо, що 15 листопада окупанти атакували 15 об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні. Через це в багатьох областях України не було світла. Так, на Харківщині електропостачання взагалі не було у жодному населеному пункті.
Відключення світла в Україні: що відомо
- Очільник української розвідки Кирило Буданов розповів, що Кремль використовує зиму, як зброю, аби деморалізувати людей.
- Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що столиця внаслідок ракетних ударів може залишитися без води, світла та зв'язку.
- Наразі у Києві вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також обладнали пункти обігріву. Водночас очікується, що медичні установи продовжуватимуть працювати.
- США обговорюють з союзниками і партнерами можливості забезпечення України спецтехнікою в умовах продовження завдання Росією ударів по критичній інфраструктурі.
- Як повідомив речник Міноборони США Патрік Райдер, наразі обговорюється підтримка в умовах блекаутів, які охопили значну частину країни.
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