"Будет неотвратимо тяжелой": следующая зима будет проходить в режиме отключений света

Следующая зима будет проходить в режиме ограничений электроэнергии. Об этом заявил Юрий Бойко, советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета Укрэнерго.

Об этом он отметил во время обсуждения в Медиацентре Украина – Укринформ.

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Зима будет в условиях ограничений

"Зима будет однозначно тяжелой, я бы сказал даже – неотвратимо тяжелой. Шансов на восстановление того, что было уничтожено за два весенних месяца в полном объеме, нет", – отметил Бойко.

Согласно его словам, "цифру 8 гигаватт потерянной мощности, которая озвучивалась главой министерства энергетики Галущенко, можно существенно снизить в рамках подготовки к зиме, но точно не в разы".

Мы будем проходить следующую зиму однозначно в условиях ограничений. Другое дело размер этих ограничений. Это, безусловно, зависит от многих факторов, начиная от логистических, по доставке определенных комплектующих , которые могут или ускорить, или, наоборот, затянуть ремонты и восстановление генерирующего оборудования,

– подчеркнул член Наблюдательного совета Укрэнерго.

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