Два облэнерго похвалили за соблюдение графиков: о ком идет речь

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) продолжает проверять облэнерго Украины на соответствие требованиям по графикам отключений. Есть компании, выполняющие свою работу должным образом.

Об этом сообщил глава Нацкомиссии по энергетике Константин Ущаповский. Какие облэнерго на 100% отвечают требованиям – рассказывает далее 24 Канал.

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Есть не только нарушители: в НКРЭКУ похвалили работу двух облэнерго

По причине того, что многие потребители коллективно жаловались на работу облэнерго в своих регионах, Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг начала первую волну проверок.

Оказалось, что полностью требованиям информирования о стабилизационных отключениях отвечает "Прикарпатьеоблэнерго". Также нормы соблюдаются облэнерго Черкасской области.

Первая волна проверок показала, что есть ОСР, которые на 100 процентов отвечают требованиям нормативной базы по информированию потребителей о графиках отключений, а именно ПАО "Черкассыоблэнерго" и АО "Прикарпатьеоблэнерго",

– говорится в сообщении Нацкомиссии по энергетике.

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Ранее стало известно о штрафах для 9 компаний облэнерго. В частности, накануне рассказали о том, что трое нарушителей должны заплатить штраф на сумму 85 тысяч гривен.

Речь идет о "Львовоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго" и "Полтаваоблэнерго", которые не всегда правдиво информировали потребителей об обесточивании. Кроме того, ДТЭК "Киевские региональные электросети" обязали выплатить 170 тысяч гривен за то, что компания не предоставила документы для проверки.