Возможно ли быстро улучшить ситуацию в энергосистеме Украины

Сейчас ситуация в энергетике Украины является очень сложной. Важным фактором является то, что Запорожская АЭС находится под российской оккупацией.

Ситуация с ЗАЭС в частности обсуждалась на Саммите мира в Швейцарии. В то же время директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко сказал 24 Каналу, что Запорожская атомная станция является чрезвычайно важной для энергетики Украины.

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Также он отметил, что не стоит ожидать, что состояние энергосистемы Украины изменится к лучшему в ближайшее время.

"Якобы есть такое чудо-решение, что мгновенно приведет к невиданным положительным результатам. Мол, посидели, обсудили, приняли и через месяц восстановили всю энергетику Украины. Такого не будет", – подчеркнул Омельченко.

Россия игнорирует международное право

Что касается перспектив возвращения ЗАЭС под контроль Украины, то сейчас вероятность этого равна нулю.

Россию абсолютно не интересуют заявления МАГАТЭ и решения в частности мирных саммитов. Москва игнорирует международное право, иначе россияне не захватывали бы эту АЭС, не размещали там боевиков. Поэтому не нужно питать большую надежду,

– отметил он.

Однако Украина может внести определенное предложение.

"Напомню, что в 2024 году у нас заканчивается контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" на транзит газа для Европы. Его продление могло бы быть возможным только при одном условии – возвращение Запорожской атомной станции под контроль Украины", – отметил Владимир Омельченко.