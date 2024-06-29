Ситуація із ЗАЕС зокрема обговорювалась на Саміті миру в Швейцарії. Водночас директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко сказав 24 Каналу, що Запорізька атомна станція є надзвичайно важливою для енергетики України.

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Також він наголосив, що не варто очікувати, що стан енергосистеми України зміниться на краще найближчим часом.

"Нібито є таке диво-рішення, що миттєво призведе до небачених позитивних результатів. Мовляв, посиділи, обговорили, ухвалили і за місяць відновили всю енергетику України. Такого не буде", – підкреслив Омельченко.

Росія ігнорує міжнародне право

Щодо перспектив повернення ЗАЕС під контроль України, то наразі імовірність цього дорівнює нулю.

Росію абсолютно не цікавлять заяви МАГАТЕ та рішення зокрема мирних самітів. Москва ігнорує міжнародне право, інакше росіяни не захоплювали б цю АЕС, не розміщали там бойовиків. Тому не потрібно плекати велику надію,

– зауважив він.

Однак Україна може внести певну пропозицію.

"Нагадаю, що у 2024 році у нас закінчується контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" на транзит газу для Європи. Його продовження могло б бути можливим тільки за однієї умови – повернення Запорізької атомної станції під контроль України", – наголосив Володимир Омельченко.

Зверніть увагу! У підсумковому документі Саміту миру зазначалось, що атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька АЕС, повинні працювати безпечно під повним суверенним контролем України та під наглядом МАГАТЕ. Володимир Зеленський зауважив, що після Саміту миру деокупація ЗАЕС наблизилась. Вона має відбутися дипломатичним шляхом.