Укрэнерго фиксирует рост объемов потребления электроэнергии: есть угроза аварийных отключений

Несмотря на то, что украинским энергетикам удалось вернуть страну к стабилизационным отключениям, ситуация со светом остается сложной. Дело в том, что дефицит электроэнергии все еще существует.

По состоянию на 5 декабря в Укрэнерго зафиксировали рост объемов потребления электроэнергии. Компания увязывает это с тем, что у украинцев закончились выходные, а также со снижением температуры по всей стране.

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Энергопотребление с началом рабочей недели значительно возросло

Компания отчиталась, что всем облэнерго уже известны лимиты суточного потребления электроэнергии. За выходные удалось уменьшить объем аварийных отключений до минимума.

Это стало возможным благодаря традиционному снижению энергопотребления в субботу и воскресенье, а также увеличению мощности АЭС. Тем не менее, утром 5 декабря диспетчерский центр компании сообщил, что замечает рост энергопотребления.

Напомним, что в случае несоблюдения лимитов потребления, вводятся аварийные отключения,

– предупреждает об угрозе Укрэнерго.

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