Станом на ранок 5 грудня в Укренерго зафіксували зростання обсягів споживання електроенергії. Компанія пов'язує це з тим, що в українців закінчилися вихідні, а також зі зниженням температури по всій країні.

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Енергоспоживання з початком робочого тижня значно зросло

Компанія відзвітувала, що всім обленерго вже відомі ліміти добового споживання електроенергії. Упродовж вихідних вдалося зменшити обсяг аварійних відключень до мінімуму.

Це стало можливим завдяки традиційному зниженню енергоспоживання у суботу та неділю, а також збільшенню потужності АЕС. Попри це, зранку 5 грудня диспетчерський центр компанії повідомив, що помічає зростання енергоспоживання.

Нагадаємо, що у разі недотримання лімітів споживання, вводяться аварійні відключення,

– попереджає про загрозу Укренерго.

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