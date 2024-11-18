Россияне оставили Одесскую область без света и воды: в ОВА очертили ситуацию

17 ноября оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и "Шахедами". В частности, враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Одесской области.

В течение 17 ноября регион погрузился в полный блэкаут. По состоянию на 18 ноября самая сложная ситуация остается в Одессе и Одесском районе, передает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Олега Кипера.

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Какая ситуация в Одесской области сейчас

По словам Кипера, из семи районов области частично без электроснабжения остаются два – Подольский и Одесский.

В Одессе постепенно восстанавливается водоснабжение. Отдельные объекты работают на генераторах, также развернуты Пункты несокрушимости. Частично восстановлено отопление, продолжается работа по полному восстановлению теплоснабжения.

Больницы и другие объекты критической инфраструктуры обеспечены электроэнергией из альтернативных и резервных источников.

Время работы бюветов питьевой воды в городе продлено до 22:00, а в определенных местах действуют водовозки с технической водой.

Всего в области функционируют 674 Пункты несокрушимости.

К слову, 18 и 19 ноября – выходные дни в учебных заведениях Одессы.