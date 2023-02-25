Украина уже 2 недели – без отключений: что будет со светом 25 февраля
Российские военные, атакуя объекты энергетической инфраструктуры дронами и ракетами, нанесли немало ущерба нашему государству. Ряд регионов продолжают бороться с последствиями атак и экономить электроэнергию.
Упорство и изобретательность украинских энергетиков позволяет украинцам оставаться со светом, хотя враг и уничтожил много подстанций и других объектов энергетической системы. Обратим внимание, что две недели не наблюдается дефицит мощности в энергосистеме. Поэтому предлагаем вместе с 24 Каналом узнать, где могут отключать электроэнергию сегодня, 25 февраля
Важно Сколько еще может продолжаться отключение света в Украине и от чего это зависитОбратите внимание! О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнать все первыми.
Дефицит не прогнозируется
В Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии несколько снижено по состоянию на 25 февраля. Это связано с тем, что начались выходные. В то же время, дефицит мощностей в энергосистеме не наблюдается в течение 2 недель. Более того, не прогнозируется.
Что касается генерации, то в энергосистеме Украины работают все виды электростанций. Также производится импорт электроэнергии, но в незначительных объемах.
Лимиты в областях не доводились, ведь нет в этом нужды. В то же время следует быть готовым к возможным отключениям света из-за ухудшения погодных условий.
Возможные отключения в Одессе
Известно, что 25 февраля энергетики в Одессе будут производить переподключение высоковольтного оборудования. Так что возможны незначительные перерывы в электроснабжении с 12:00 до 14:00 для абонентов Приморского района
Энергетики отмечают, что работы производятся для того, чтобы уменьшить сетевые ограничения и обеспечить жителей надежным электроснабжением.
Какие устройства потребляют больше электроэнергии / Инфографика 24 Канала
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что в регионе ситуация остается непростой, но она уже лучше. По его словам, энергетикам удалось отремонтировать часть оборудования. В регионе действуют стабилизационные отключения, но возможны сетевые.
Кроме того, работает городской электротранспорт. Не весь подвижной состав выходит на маршруты. Это примерно 30 – 50%, но город живет,
– подчеркнул он.
В Днепропетровской области фиксируют обесточивание
Как отмечают в Укрэнерго, вражеские обстрелы повредили сети операторов системы распределения. В результате этого наблюдается обесточивание в прифронтовых городах Никополь и Марганец в Днепропетровской области. Энергетики устраняют последствия атак там, где это возможно без риска жизни.
В остальных регионах Украины не будут выключать свет
В Хмельницкой области и на Запорожье подтвердили, что жители будут оставаться со светом 25 февраля. То же касается Полтавщины, Киева и Киевской области. На Волыни и Закарпатье также будут подавать электроэнергию без ограничений. На Львовщине, к примеру, вот уже несколько дней не сообщают о возможных отключениях. Также остаются со светом жители других регионов.Важно!
Как найти график отключения электроэнергии
Вот список крупнейших украинских городов и обслуживающих их компаний:
- График отключений электроэнергии в Виннице: АО ВИННИЦАОБЛЭНЕРГО".
- График отключений электроэнергии в Луцке: ЧАО ВОЛЫНЕБЛЭНЕРГО ".
- График отключений электроэнергии в Донецкой области: АО ДТЕК ДОНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ "
- График отключений электроэнергии в Житомире: АО "ЖИТОМИРОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии на Закарпатье: ЧАО ЗАКАРПАТЬЕОБЛЕНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Запорожье: ПАО "ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Кропивницком: ЧАО "КИРОВОГРАДОБЛЕНЭРГО"
- График отключений электроэнергии во Львове: ЧАО "ЛЬВООБЛЕНЭРГО"
- График отключений электроэнергии в Николаеве: АО НИКОЛАЕВОБЛЕНЭРГО "
- График отключений электроэнергии в Одессе: АО "ДТЕК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"
- График отключений электроэнергии в Полтаве: АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Ивано-Франковске: АО "ПРИКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Ровно: ЧАО "РОВНООБЛЕНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Сумах: ПАО "СУМЫОБЛЕНЭРГО"
- График отключений электроэнергии в Тернополе: ОАО "ТЕРНОПОЛЬОБЛЕНЭРГО"
- График отключений электроэнергии в Харькове: АО "ХАРЬКОВОБЛЕНЭРГО"
- График отключений электроэнергии в Херсоне: АО "ХЕРСОНОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Хмельницком: АО "ХМЕЛЬНИЦКОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Черкассах: ПАО "ЧЕРКАССЫОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Черновцах: АО "ЧЕРНОВЦЫОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Чернигове: АО "ЧЕРНИГОВОБЛЕНЭРГО"
Как действовать, когда нет электричества
В Минреинтеграции обнародовали ряд советов, как поступить во время отключения электроэнергии:
- в первую очередь следует отключить электробытовые приборы;
- нужно соблюдать осторожность при использовании свечей и сухого спирта;
- если вы находитесь на улице, не стоит приближаться ближе 5 – 8 метров к оборванным или провисшим проводам.
Кроме того, украинцев просят уменьшить потребление электроэнергии во время вечернего периода с 17 до 23 часов. Следует ограничить использование мощных электроприборов: стиральных машин, бойлеров, утюгов, электроплит, обогревателей и т.д. Также не следует включать одновременно несколько мощных электроприборов.
Как действовать при отключениях света / Инфографика Минреинтеграции