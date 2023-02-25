Украина уже 2 недели – без отключений: что будет со светом 25 февраля

Российские военные, атакуя объекты энергетической инфраструктуры дронами и ракетами, нанесли немало ущерба нашему государству. Ряд регионов продолжают бороться с последствиями атак и экономить электроэнергию.

Упорство и изобретательность украинских энергетиков позволяет украинцам оставаться со светом, хотя враг и уничтожил много подстанций и других объектов энергетической системы. Обратим внимание, что две недели не наблюдается дефицит мощности в энергосистеме. Поэтому предлагаем вместе с 24 Каналом узнать, где могут отключать электроэнергию сегодня, 25 февраля

Важно Сколько еще может продолжаться отключение света в Украине и от чего это зависит

Дефицит не прогнозируется

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В Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии несколько снижено по состоянию на 25 февраля. Это связано с тем, что начались выходные. В то же время, дефицит мощностей в энергосистеме не наблюдается в течение 2 недель. Более того, не прогнозируется.

Что касается генерации, то в энергосистеме Украины работают все виды электростанций. Также производится импорт электроэнергии, но в незначительных объемах.

Лимиты в областях не доводились, ведь нет в этом нужды. В то же время следует быть готовым к возможным отключениям света из-за ухудшения погодных условий.

Возможные отключения в Одессе

Известно, что 25 февраля энергетики в Одессе будут производить переподключение высоковольтного оборудования. Так что возможны незначительные перерывы в электроснабжении с 12:00 до 14:00 для абонентов Приморского района

Энергетики отмечают, что работы производятся для того, чтобы уменьшить сетевые ограничения и обеспечить жителей надежным электроснабжением.



Какие устройства потребляют больше электроэнергии / Инфографика 24 Канала

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что в регионе ситуация остается непростой, но она уже лучше. По его словам, энергетикам удалось отремонтировать часть оборудования. В регионе действуют стабилизационные отключения, но возможны сетевые.

Кроме того, работает городской электротранспорт. Не весь подвижной состав выходит на маршруты. Это примерно 30 – 50%, но город живет,

– подчеркнул он.

В Днепропетровской области фиксируют обесточивание

Как отмечают в Укрэнерго, вражеские обстрелы повредили сети операторов системы распределения. В результате этого наблюдается обесточивание в прифронтовых городах Никополь и Марганец в Днепропетровской области. Энергетики устраняют последствия атак там, где это возможно без риска жизни.

В остальных регионах Украины не будут выключать свет

В Хмельницкой области и на Запорожье подтвердили, что жители будут оставаться со светом 25 февраля. То же касается Полтавщины, Киева и Киевской области. На Волыни и Закарпатье также будут подавать электроэнергию без ограничений. На Львовщине, к примеру, вот уже несколько дней не сообщают о возможных отключениях. Также остаются со светом жители других регионов.

Как найти график отключения электроэнергии

Аварийные отключения невозможно предусмотреть, они происходят вне графика.

Вот список крупнейших украинских городов и обслуживающих их компаний:

Как действовать, когда нет электричества

В Минреинтеграции обнародовали ряд советов, как поступить во время отключения электроэнергии:

в первую очередь следует отключить электробытовые приборы;

нужно соблюдать осторожность при использовании свечей и сухого спирта;

если вы находитесь на улице, не стоит приближаться ближе 5 – 8 метров к оборванным или провисшим проводам.

Кроме того, украинцев просят уменьшить потребление электроэнергии во время вечернего периода с 17 до 23 часов. Следует ограничить использование мощных электроприборов: стиральных машин, бойлеров, утюгов, электроплит, обогревателей и т.д. Также не следует включать одновременно несколько мощных электроприборов.



Как действовать при отключениях света / Инфографика Минреинтеграции