Практически все украинцы будут со светом: где будут выключать электричество 27 февраля
После ряда массированных ударов по сети по всей стране ввели плановые отключения света. Однако энергосистема приходит в себя и возобновляет свою бесперебойную работу.
Какая ситуация с электроэнергией сегодня, 27 февраля, читайте на 24 Канале.
К теме Потребление уменьшилось, – в Укрэнерго рассказали, есть ли дефицит электроэнергии
Актуальная ситуация со светом в Украине
По состоянию на 27 февраля дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется. В энергосистеме работают все виды электростанций.
С началом рабочей недели и повышением потребления в Одесской области сказались последствия вражеских обстрелов. Поэтому произошло аварийное отключение отдельных элементов системы передачи в регионе. Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждений и восстановлением энергопитания.
Во всех остальных регионах сетевые ограничения отсутствуют.
На всех энергообъектах, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются ремонты для восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии,
– отметили в Укрэнерго.
Свет в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях
На 27 февраля Укрэнерго не предоставило ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Однако в результате повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии.Важно! Позже стало известно, что в Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Поэтому временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район. Энергетики в скором времени приступят к аварийно-возобновляемым работам.
Будет ли свет в Полтавской области
27 февраля в Полтавской области график почасового отключения электроэнергии применяться не будет. Укрэнерго не довело лимиты потребления электрической мощности.
В Харьковской области действуют новые графики
График почасовых отключений света с 27 февраля по 5 марта. В новом графике 12 очередей отключений, по три часа в каждом.
Какая ситуация со светом в Запорожской области
Укрэнерго не довело лимиты энергопотребления для Запорожской области. В случае, если ситуация изменится, об этом будет сообщено дополнительно.
Прикарпатье будет с электроэнергией
На 27 февраля в регионе лимиты не предусматриваются. А значит, не будет и отключений света.
Действуют ли графики на Волыни
Графики почасового отключения электроэнергии могут быть применены только при изменении лимитов мощности на Волынь в определенные часы в течение дня с целью сбалансирования объединенной энергосистемы Украины, чтобы не допустить аварий на оборудовании.
Жители Львовщины будут со светом
В понедельник, 27 февраля, во Львове и области не ожидаются отключения электроэнергии.
Какая ситуация со светом в Украине
Недавно Герман Галущенко рассказал, что по результатам замеров электропотребления в регионах, проведших для определения изменений потребления электроэнергии через перемещение людей и предприятий, удалось установить, что ситуация стала намного лучше.
"Я очень надеюсь, что лимиты для областей нам в ближайшее время не понадобятся вообще с точки зрения потребления", – отметил Галущенко.