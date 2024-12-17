В нескольких регионах Украины из-за непогоды произошли аварии на электросетях

Сильный дождь, мокрый снег и ветер, бушующий в Украине, повлияли на состояние энергосистемы. Во вторник, 17 декабря, непогода обесточила 397 населенных пунктов в 16 регионах.

Вернуть электричество в дома обесточенных абонентов обещают до конца суток. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Укрэнерго.

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Последствия непогоды в Хмельницкой области

Больше всего из-за погодных условий пострадали жители Хмельницкой области. В "Хмельницкоблэнерго" сообщают, что в результате сильных порывов ветра в области зафиксированы аварийные повреждения электросетей. Специалисты предприятия проводят ремонтные работы и ликвидируют последствия непогоды. Людей призывают быть крайне осторожными вблизи линий электропередачи и деревьев.

Последствия непогоды во Львовской области

Много аварий на сетях из-за погодных условий произошло на Львовщине. По информации областной военной администрации, сильные порывы ветра вызвали отключение света. По состоянию на утро обесточенными полностью являются 10 населенных пунктов. В 43 населенных пунктах в разных районах электроэнергию отключили частично.

Электроснабжение во Львовской области восстанавливают 22 бригады специалистов "Львовоблэнерго".

Напомним, от 16 декабря графики отключений света сделали унифицированными для всех областей. Каждую очередь отключений разделили на подочереди, чтобы точнее распределять ограничения между областями и районами.