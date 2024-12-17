Повернути електрику до будинків знеструмлених абонентів обіцяють до кінця доби. Про це 24 Канал пише з посиланням на Укренерго.

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Наслідки негоди у Хмельницькій області

Найбільше через погодні умови постраждали жителі Хмельниччини. У "Хмельницькобленерго" повідомляють, що внаслідок сильних поривів вітру в області зафіксовано аварійні пошкодження електромереж. Фахівці підприємства проводять ремонтні роботи та ліквідують наслідки негоди. Людей закликають бути вкрай обережними поблизу ліній електропередачі та дерев.

Наслідки негоди на Львівщині

Багато аварій на мережах через погодні умови сталося на Львівщині. За інформацією обласної військової адміністрації, сильні пориви вітру спричинили відключення світла. Станом на ранок знеструмленими повністю є 10 населених пунктів. У 43 населених пунктах в різних районах електроенергію вимкнули частково.

Електропостачання у Львівській області відновлюють 22 бригади фахівців "Львівобленерго".

Нагадаємо, від 16 грудня графіки відключень світла зробили уніфікованими для всіх областей. Кожну чергу відключень розділили на підчерги, аби точніше розподіляти обмеження між областями та районами.