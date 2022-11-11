Где в Украине не будет света: графики отключений на 11 ноября
Утром 11 ноября по всей Украине начали действовать плановые отключения электроэнергии. Поэтому заранее зарядите свои гаджеты.
Экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети. Поэтому не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
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Где в Украине не будет света
Наибольший объем ограничений будет введен:
- в городе Киев,
- Киевской,
- Черниговской,
- Черкасской,
- в Житомирской областях.
С 5:00 до 23:00 режим плановых отключений будет действовать:
- в городе Киев – график отключений,
- Киевской – график отключений,
- Черниговский – график отключений,
- Черкасский – график отключений,
- Житомирской – график отключений,
- Сумской – график отключений,
- Харьковской – график отключений,
- Полтавской – график отключений,
- Донецкой областях – график отключений.
С 15:00 до 20:00 во всех других областях Украины.
Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать все первыми.
Отключение света во Львовской области
Укрэнерго дало распоряжение ввести во Львовской области 11 ноября график плановых отключений. Он будет действовать с 15:00 до 20:00.
"Львовоблэнерго" предупреждает, что графики могут использовать не в полном объеме, а также отключать не всех потребителей.
Актуальную информацию о возможных отключениях по вашему адресу можно узнать на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".
На Волыни не будет электроэнергии
Укрэнерго ввело в Волынской области почасовые отключения электроэнергии 11 ноября.
Ознакомиться с графиком можно на сайте "Волыньоблэнерго" по ссылке.
Луцкий городской голова Игорь Полищук сообщил, что 11 ноября электроэнергии не будет с 17:30 до 20:00 в городе Луцке. Полный список улиц, где выключат свет, смотрите по ссылке. По словам мэра, возможна погрешность при выключении и включении электроэнергии до 40 минут.
Отключение электричества на Прикарпатье
В Ивано-Франковской области 11 ноября будут внедрены графики почасовых отключений с 15:00. Заметим, что на утро отключения не планируются.
Предварительно отключения будут применены:
- с 15:00 до 17:00 для I очереди,
- с 17:00 до 20:00 для ІІ очереди.
Но ситуация может измениться как на отличие от графиков, так и на применение дополнительных ограничений.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что столица в результате российских ударов может остаться без воды, света и связи.
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