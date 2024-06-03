Отключения будут увеличиваться: почему энергетические объекты не удастся быстро восстановить

Из-за российских обстрелов ситуация в украинской энергетике остается очень сложной. Уже известно о потерях активных блоков тепловой генерации и гидроэлектростанций, в частности ДнепроГЭС.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, отметив, что в условиях непредсказуемости обстрелов трудно оперировать конкретными цифрами. Однако говорится о потере примерно 6 тысяч МВт.

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В каком состоянии энергосистема

Для того, чтобы лучше понять, что означают 6 000 МВт, то стоит знать, что зимой на пике холодов, максимального использования отопления, электроэнергии и общего роста потребления, мы используем примерно 16 000 МВт.

Теперь от этой цифры надо отнять 6 000 и мы поймем, какая мощность будет нам доступна. Говорится о трети генерации. В летнее время также есть пиковые использования. Они связаны не только с населением, но и промышленностью, например, холодильное оборудование, вентиляционное, склады, которые надо охлаждать.

Наивно считать, что если трети производств нет, то, например, из 24 часов электроэнергии не будет только 8. Я думаю, нас ждут существенные ограничения в зимний период, в лучшем случае электроэнергия будет 12 часов, а 12 ее не будет. Возможно, будет доходить и до 14 – 16 часов без света,

– сказал Юрий Корольчук.

Однако есть план, даже несмотря на ракетные удары, восстановить хотя бы 2 500 МВт из 6 000 потерянных. Это касается и тепловых электростанций.

Почему процесс восстановления такой тяжелый

Можно сказать, что сегодня Украина попала в так называемую "технологическую ловушку". Наша критическая инфраструктура действительно разрушена, но мы имеем возможность построить новую, современную. Однако, если смотреть с другой стороны, то не можем этого сделать, потому что живем во времени войны.

Поэтому приходится ремонтировать и строить на той основе, которая уже есть. Конечно, наши тепловые электростанции достаточно старые, хотя кое-где были модернизированы. Но об использовании нового оборудования или новых технологий даже не стоит говорить.

Для восстановления могут использовать то, что было законсервировано. Кроме этого, Литва, Германия, Болгария, Румыния планировали передать нам свое оборудование. Но стоит понимать, что, например, ТЭС в Болгарии и в Украине не будут идентичными, их строили под разные нужды, другой тип угля, другой объем производства электроэнергии,

– пояснил Юрий Корольчук.

Однако процесс восстановления все-таки идет. Ключевым будет фактор ремонта на месте. К тому же не надо забывать, что найти новое оборудование достаточно непросто и это требует времени. Оно заказывается за годы, месяцы вперед.

"Условно до сентября новый трансформатор вам никто не изготовит просто физически, поэтому будем исходить из тех ресурсов, которые были в пользовании. Но восстановить 2500 МВт – это оптимальная цель до начала отопительного сезона", – подчеркнул эксперт Института энергетических стратегий.

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