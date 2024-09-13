Действительно ли зимой не будет света по 20 часов: откровенное интервью с Михаилом Подоляком

Украина готовится к отопительному сезону, и то, какой будет зима для нас, зависит от количества массированных ракетных ударов оккупантов. Впрочем, хоть и тяжело, но мы пройдем предстоящий отопительный сезон.

Но действительно ли стоит бояться отключений света по 20 часов – в эксклюзивном интервью 24 Каналу прокомментировал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Больше о том, какой будет зима – читайте далее в материале.

Стоит внимания Как подготовиться к зиме и морозам, если не будет света: важные советы для всех украинцев

Напомним, что в первой части интервью мы рассказывали, что будет включать план победы Владимира Зеленского в войне. Больше важных деталей – читайте по ссылке.

Путин хочет прилететь в Турцию со своими истребителями: как может поступить Эрдоган

Владимир Путин во время визита в Турцию хочет, чтобы его самолет сопровождали истребители России, ведь боится, что во время полета Украина будет пытаться сбить этот самолет. Также в Кремле боятся покушения на Путина и его окружение, потому что Турция является членом НАТО. По вашему мнению, позволят ли в суверенном пространстве НАТО находиться российским истребителям?

К сожалению, международное юридическое пространство пока не работает. Путин это осознает и поэтому постоянно хочет доказать на разных уровнях, что не существует никакого международного права, никаких договоренностей, никаких альянсов. Мол, если ты будешь вести себя максимально нагло, тогда будешь влиять на ситуацию, будешь доминировать. Попытка легально зайти в воздушное пространство страны НАТО, это попытка еще раз показать, что ты доминируешь.

Я не совсем понимаю, зачем Турции это подчеркивать. На мой взгляд, сегодня Турция – действительно региональный лидер и немножко больше, чем Россия, если мы говорим об акватории Черного моря. Турция, безусловно, может себя вести более агрессивно – в хорошем смысле – в отношении России.

Мы понимаем, что Турция заинтересована в получении дополнительных экономических возможностей, и она может воспользоваться моментом. Это ее право как и любой другой страны. Индия, Китай поступают так же. Они хотят сегодня спекулятивно получить от России максимальную доходность, потому что имеют внутренние экономические проблемы.

Мы знаем, что с лирой происходит, что вообще в экономике Турции происходит так же как в экономике Китая. Поэтому возможность получить дополнительный дивиденд от России, которая страдает от потери репутации, – это нормальная стратегия.

Впрочем, если вы являетесь глобальным, региональным лидером, то вам не надо менять свои правила или те правила, которые гарантируют вам определенные отношения в рамках Североатлантического альянса. Россия и так вам все отдаст.

Путин откровенно играет в свою инфернальную игру, когда отмечает, что будет лететь со своими истребителями, и это Турция должна ему прогарантировать. Он хочет показать свою монструозность, что он ломает глобальные правила, и стремится доказать свое доминирование.

Будет ли на это как-то реагировать Турция, – посмотрим. Но мне кажется, что лидерство надо подчеркивать в любом формате, и господин Эрдоган может это сделать. К тому же он четко показал, что его мало обходят концепции России. Эрдоган заявляет о том, что международное право требует выполнения, и поэтому Крым должен быть возвращен Украине.

Существуют ли "стамбульские договоренности", на которые постоянно ссылается Путин

Путин последние месяцы очень часто ссылается на какие-то "стамбульские договоренности". Ранее он 8 лет пытался говорить о "Минских договоренностях". В то же время Эрдоган отмечает, что Турция искренне желает завершения войны справедливым, прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Это означает, что Крым должен быть возвращен Украине.

Очень простой ответ: Путин, как всегда, откровенно врет – даже не манипулирует. Это исключительно человек, который всегда продает ложь. Нет никаких подписанных "стамбульских договоренностей", потому что Россия и в Стамбуле, и в Беларуси настаивала на ультимативном выполнении своих требований:

отдать украинскую территорию и юридически зафиксировать ее за Россией. Это невозможно, международное право это не позволяет сделать, и никто в Украине не сделал бы это никогда;

Украина должна отказаться от своей внутренней и внешней субъектности;

Россия хочет сама решать, какие языки, культура, история будут в Украине;

отмена санкций против России;

Украина не имеет права требовать компенсации или юридической ответственности за преступления, потому что никаких преступлений Россия не совершала.

Этот бред не то что подписать, – его даже серьезно обсуждать нельзя было бы. Это не вопрос, что есть какие-то договоренности. Президент Украины об этом говорил – он никому не давал мандат на какие-либо подписи. Поэтому нет никаких "стамбульских соглашений". Путин откровенно врет и будет продолжать это делать, потому что вся политика Путина – это всегда врать. Он считает, что будет врать, а другие начнут вокруг этой лжи вести какую-то другую политику.

Они вполне серьезно обсуждают "стамбульские договоренности", которых не существует. Они обсуждают эту концепцию, мол, все было подписано, но приехал Борис Джонсон (экс-премьер Британии – 24 Канал) и остановил это все. Все совсем не так.

В этом и есть тактика России – вбросить откровенный бред и создать дискуссию вокруг этого, масштабировать ее. Потом говорить, что "мы же тогда могли практически все завершить". Россияне говорят, мол, мы же предлагали Украине просто не вступать в НАТО, для этого мы зашли и убили тысячи людей в Киевской области. Вполне серьезно этот невероятный бред обсуждают. Поэтому нет никаких "стамбульских соглашений".

По "Минским соглашениям", на мой взгляд, там есть вина и действующей тогдашней украинской власти, потому что не надо было идти на эти соглашения. Также есть вина стран-посредников – Германии и Франции, которые почему-то отвергли концепцию международного права и согласились на то, что одна страна может аннексировать часть другой суверенной страны.

Это был нонсенс, который создал у того же Путина впечатление, что так оно будет и дальше – он по частям будет забирать Украину, и все ему будут говорить, мол, так нельзя, но что же мы сделаем.



Путин придумал себе какие-то "стамбульские соглашения" / Getty Images

О фильме "русские на войне", который покажут в Торонто

Скандальный фильм о "русских" на войне едет в Торонто. Там сказали, что не будут снимать его с показа, и имеют на это право, потому что там канадские деньги. То есть этот фильм о "русских на войне" спонсировался, в частности, за канадские деньги.

Хотелось бы, кстати, послушать очень активную нашу диаспору в Канаде. Они могут нам дать советы, как мы себя должны вести, но было бы желательно объяснить, как этот канадский медиацентр, где есть средства налогоплательщиков, профинансировал создание абсолютно пропагандистской ленты "Русские на войне".

Послушайте, что эта Трофимова (Анастасия Трофимова, режесерка фильма – 24 Канал) говорит. Послушайте ее интервью. Она откровенно говорит, мол, "приехала; там хорошие ребята, такие сердечные; что они вообще не заслуживают, чтобы на них обижались. Там вообще нет никакого геноцида. Они очень осторожно себя ведут" и так далее.

Послушайте, что она несет! Это ужас. Это мы говорим об эмоциональном восприятии войны. Венецианский кинофестиваль, они даже не осознают, что делают; они показывают с другой стороны. Агрессор, убийца, приходит убивать ребенка, и они наслаждаются тем, что смотрят. Мол, смотрите, так это же человечный агрессор. Он будет отрезать человеку голову, но и анекдоты рассказывает, у него жена есть.

Вы понимаете абсурдность этого? Это полная деструкция морально-этических элементов современной цивилизации. Вы не можете толерантно подходить к стране-агрессору; не можете толерировать убийцу. Вы не можете этого делать, это искажает впечатление. Агрессор пришел убивать. Безусловно, он использует вилку, когда ест, может при этом улыбаться, и когда будет отрезать голову, то тоже будет улыбаться.

Было бы желательно услышать несколько сторон, кроме Трофимовой. Пропагандистов мы с вами понимаем, они будут рассказывать якобы "не все русские геноцидом занимаются, это же война Путина, он лично занимается геноцидом". Они абсолютно "осторожно" все делают – "осторожно" бьют по центру Полтавы или по центру Львова.

Я оставил за скобками, что даже если там есть военный объект, то какого черта ты туда вообще стреляешь? Но там и военных объектов даже нет. Для чего ты бьешь по центру Львова. Для того, чтобы убить максимальное количество людей. Это же делает "только" Путин. "Только" Путин воюет, и около миллиона санитарных потерь в этой войне с российской стороны – это все дети Путина, я правильно понимаю? Или сам Путин в реинкарнациях миллионов личностей? Это так выглядит.

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Также хочется услышать представителей канадского правительства. Я понимаю, что это неформально. Мы не можем настаивать на этом, они могут делать все, что считают нужным. Но было бы желательно услышать: как так? Какие мотивы финансирования российской пропаганды?

То есть российского федерального бюджета, который финансирует свою пропаганду, недостаточно? Надо еще собрать гранты какие-то? Найти донаты по миру для того, чтобы увеличить возможность пропагандистского влияния России? Надо просто понять это.

Наконец-то кинофестиваль: такая выдающаяся лента была? Так круто было показано? Показать людоедов, вместо того, чтобы показать людоедство как концепцию "русского мира". Вы хотите показать, что людоеды – это люди, которые имеют право зайти в любую другую страну и порезать людей? Хотелось бы и здесь официально что-то услышать.

Какой будет зима 2024 – 2025

Winter is coming. Кто-то говорит, что по оптимистическому сценарию может не быть электричества 12 часов в сутки. Пессимистические прогнозы – без света 20 часов в сутки. Кто-то говорит, что все зависит от следующих российских атак по энергетике Украины. Есть у нас понимание того, как мы пройдем этот отопительный сезон и эту зиму?

Пройдем тяжело, как и прошлый сезон прошли. Но я не совсем понимаю эти все пугалки про 12 – 20 часов.

Есть несколько важных аспектов, которые надо понимать. Прежде всего все зависит от количества массированных ракетных ударов. А для этого нужна массированная противоракетная оборона. Президент постоянно говорит на разных площадках, что нужно существенное наращивание количества систем Patriot, систем SAMP/T, систем NASAMS и к ним противоракет, тогда система будет работать. Также важным является:

физические защиты объектов;

возможности быстро восстанавливать объекты благодаря накопленным ресурсам. К примеру, те же трансформаторы, если мы говорим о распределении электроэнергии;

глобальное давление на Россию по выполнению правил ведения войны.

Вы понимаете абсурдность этого? Россия даже этого не придерживается. Буквально на днях вышел Сергей Шойгу и сказал, что Россия наносила удары по энергетической инфраструктуре, по гражданским и торговым судам акватории Черного моря. Он откровенно говорит, что россияне осознанно совершали преступления против человечности, их попросили этого не делать. И они вроде бы согласились, если Украина встанет на колени, но Украина не становится на колени, поэтому они продолжают это делать.

Поэтому, должно быть соответствующее дипломатическое давление на Россию. Есть соответствующие инструменты – Украине необходимы дальнобойные инструменты, чтобы Россия теряла свои энергетические ресурсы и возможности сопоставимо с нами. Я понимаю, что для России традиционно жить без определенных элементарных условий, но по крайней мере, чтобы основные регионы также теряли возможность иметь полноценную энергетическую инфраструктуру. Это, мне кажется, действенные инструменты.

Украина на разных уровнях этим занимается. Энергетический штаб работает, Ставка Верховного Главнокомандующего работает. С партнерами обсуждается необходимость поставки дополнительных противоракетных систем. Вы знаете, что есть соответствующие решения от ряда стран: Румынии и Германии. Было бы желательно и Соединенным Штатам к этому присоединиться.

Есть решение о накоплении необходимого ремонтного инструментария, чтобы быстро восстанавливать энергосистему. То есть три уровня:

военная защита;

физическая защита;

быстрое восстановление.

Всем этим занимается государство. Советую не беспокоиться обо всех прогнозах. Мы не готовы с вами делать действительно правильные прогнозы, потому что это зависит от способности России наносить массированные ракетные удары.

Здесь есть еще один фактор – санкции, которые Россия обходит. Прежде всего ракеты "Калибр", "Искандер" имеют 70% компонентов из стран Европы, Азии и Северной Америки. Было бы желательно, чтобы они не могли этого делать и не могли накапливать ракеты. Если это будет работать, то тогда будем иметь более-менее контролируемую ситуацию.

"Россия может потерять все, что позволяет ей доминировать"

Говорят, что баллистические ракеты, которые Иран передал России, похожи по своему действию на переработанные С-300. Также говорили, что на территории страны-агрессора ракет к С-300 хватает, а тут вдруг иранская баллистика. Не хватает или иранские ракеты другие?

Не хватает. Я об этом постоянно говорю. Когда мы читаем с вами, что у России много ресурсов, то это не так.

Да, Россия может давить, имеет соответствующее количество ресурса. Но она постепенно погружается в ресурсную дефицитность, поэтому там ищут возможности увеличить интенсивность обстрелов. В этом случае, если мы говорим об иранской баллистике, это 100 – 120 километров глубины. Они хотят увеличить интенсивность обстрелов, потому что ресурса не хватает.

Если хорошо будет работать наша контравиация, то тогда они потеряют то, что сегодня им позволяет доминировать – это управляемые авиационные бомбы. Они хотят это скомпенсировать через возможность в большом объеме использовать иранскую баллистику.

Они получают ее через Каспий. Уже есть официальные заявления от США. Пока мы не можем с вами подтвердить использование иранской баллистики. Здесь надо дождаться официальных заявлений от наших военных или от нашей разведки, но передача уже зафиксирована разведкой Соединенных Штатов.

Ресурсная дефицитность очевидна. Я не понимаю, кстати, мотивацию Ирана – зачем ему вмешиваться в войну, которая не является его войной? Потому что это будет иметь для него крайне негативные последствия. Однако это приводит нас к другому вопросу – нужно существенно нарастить системы противоракетной обороны, в том числе и прифронтовые системы.