В Киеве почасово будут выключать свет: где искать графики

В Киеве 16 мая ввели стабилизационные отключения из-за дефицита электроэнергии, который сохраняется в нашем государстве. Вследствие этого в столице будут действовать графики, по которым будут выключать свет.

Информацию о почасовых отключений света в Киеве по адресам потребителей можно узнать с помощью нескольких методов. Где и как искать графики, когда будут выключать электроэнергию – читайте в материале 24 Канала.

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Как узнать графики отключений на YASNO

Узнать о том, когда будут выключать свет по адресам почасово, можно с помощью сайта компании YASNO. Для этого нужно:

перейти по ссылке на сайт YASNO;

выбрать свой регион в правом верхнем углу;

нажать на "График возможных отключений";

ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Также YASNO предусмотрела возможность узнать о графиках отключений электроэнергии с помощью бота в телеграмме. Чтобы получить графики:

перейдите по ссылке, чат-бот откроется автоматически;

выберите свой регион;

нажмите "Возможные отключения";

введите свой адрес.

Где искать графики на сайте ДТЭК

Кроме того, узнать о своем графике почасовых отключений света можно на сайте ДТЭК. Для получения графика:

перейдите по ссылке на сайт ДТЭК;

выберите "Отсутствует электроэнергия";

введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Стоит отметить, что свет для каждой из групп в Киеве будут отключать в промежутках продолжительностью 4 часа.

Когда могут действовать графики отключений света

Графики отключений в Киеве 16 мая могут применять в промежутках с 00:00 до 09:00 и с 16:00 до 00:00. При этом в компании YASNO отметили, что в новом графике для потребителей отключения электроэнергии имеют промежутки в 2-4-3 часа, а не 2-3-4 часа, как это было раньше.

К тому же количество групп потребителей в столице увеличилось с трех до шести. Это изменение имеет целью повысить предсказуемость и точность отключений электроэнергии, обеспечив их точное соответствие графику. Как результат, больше потребителей будут иметь доступ к электроэнергии одновременно.

Почему в Украине ввели стабилизационные отключения

В компании ДТЭК объяснили, что ситуация в энергосистеме тяжелая и сохраняется дефицит электроэнергии. Поэтому в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях 16 мая возможны стабилизационные отключения.

Представители ДТЭК добавили, что возможны отключения также и в Донецкой области. В компании попросили потреблять электроэнергию разумно.

В компании Укрэнерго также отметили, что 16 мая графики почасовых отключений света будут действовать по всем областям нашего государства. Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной.