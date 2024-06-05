Возможные отключения в светло-серой зоне: как будут выключать свет в Киеве 6 июня
Источник:ДТЭК
Завтра, 6 июня, в течение всех суток в Украине будут действовать графики отключений. Света может не быть дольше, особенно в столице.
В ДТЭК предупредили, что в столице существенный дефицит электроэнергии, поэтому отключения будут происходить и в светло-серой зоне.
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В Киеве свет будут выключать на дольше
В компании отметили, что это вынужденная мера, однако отметили, что отключения в светло-серой зоне подпадают под плановые отключения.
Справка. В Киеве графики разбиты на три зоны:
- Темно-серая зона – это время, когда света нет.
- Светло-серая зона – возможные отключения света.
- Белая зона – свет есть.
Актуальный график отключений в Киеве – по ссылке.
Отключение в светло-серой зоне – это тоже отключение по графику. Если бы ситуация позволяла, в это время дома, которые попадают под эту зону, были бы со светом,
– сообщили в ДТЭК.
Ранее сообщалось, что в Киеве отключения электроэнергии продолжаются вдвое дольше, чем ожидалось. Количество отключений обусловлено наличием многих объектов критической инфраструктуры в столице и ремонтом атомных блоков.
Правительство готовит постановление, которое должно исправить ситуацию.
Какова ситуация в энергосистеме Украины
- В Укрэнерго предупредили, что 6 июня дефицит в энергосистеме прогнозируют в течение всех суток. То есть лимиты на потребление электроэнергии в областях будут действовать с 00:00 до 24:00.
- В этот день графики почасовых отключений будут использовать как и для промышленных, так и бытовых потребителей.
- Более того, в случае превышения лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей.