Свириденко назвала дату, когда отключений света в Киеве станет меньше
- Юлия Свириденко прогнозирует улучшение графиков отключений света в Киеве с 15 января при условии отсутствия массированных атак.
- Правительство пересмотрело подходы к электроснабжению критической инфраструктуры, что позволило увеличить количество очередей со светом для населения.
Вследствие российских ударов по энергетической инфраструктуре по всему Киеву уже несколько дней подряд действуют экстренные отключения света. Тем временем в правительстве сказали, когда ситуация с энергоснабжением в столице может улучшиться.
Во время пленарного заседания в Верховной Раде премьер-министр Юлия Свириденко спрогнозировала, когда можно ожидать уменьшения отключений света в Киеве, передает 24 Канал.
Какова ситуация со светом в Киеве?
Сейчас на правом берегу столицы – в Шевченковском, Подольском, части Соломенского, Голосеевского и Печерского районов – применяют следующие графики: 5 часов со светом и 5 без света.
В то же время на левом берегу – в Деснянском, Днепровском Дарницком районах – действуют более жесткие ограничения: 3 – 4 часа со светом и 9 – 10 часов без. Такие же графики действуют и для Оболонского района и частично Шевченковского.
Свириденко отметила, что при условии отсутствия массированных атак с четверга вечера 15 января ожидается улучшение графиков отключений.
Также она пояснила, что правительство пересмотрело подходы к электроснабжению объектов критической инфраструктуры. Это решение позволило высвободить дополнительные мощности, что дает возможность увеличить для населения количество очередей со светом на одну – две по сравнению с предыдущими графиками.
Кроме того, по словам чиновницы, в Киеве в домах, где есть наибольшие проблемы с питанием, устанавливают генераторы. Власть может благодаря генераторам запитывать целые районы столицы.
В свою очередь новоизбранный министр энергетики Денис Шмыгаль признал, что Киев был совсем неподготовлен к отключениям электричества, поэтому сейчас правительству приходится принимать кризисные меры.
- Напомним, что после обстрелов 6 тысяч многоэтажек в Киеве были без тепла. По состоянию на 13 января без теплоснабжения почти 500 домов.
- После обстрела 13 января в столице произошел еще больший дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Ситуация со светом на правом берегу ухудшилась до уровня левого берега.
- Тем временем информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности.