Свириденко назвала дату, когда отключений света в Киеве станет меньше

Вследствие российских ударов по энергетической инфраструктуре по всему Киеву уже несколько дней подряд действуют экстренные отключения света. Тем временем в правительстве сказали, когда ситуация с энергоснабжением в столице может улучшиться.

Во время пленарного заседания в Верховной Раде премьер-министр Юлия Свириденко спрогнозировала, когда можно ожидать уменьшения отключений света в Киеве, передает 24 Канал.

Какова ситуация со светом в Киеве?

Сейчас на правом берегу столицы – в Шевченковском, Подольском, части Соломенского, Голосеевского и Печерского районов – применяют следующие графики: 5 часов со светом и 5 без света.

В то же время на левом берегу – в Деснянском, Днепровском Дарницком районах – действуют более жесткие ограничения: 3 – 4 часа со светом и 9 – 10 часов без. Такие же графики действуют и для Оболонского района и частично Шевченковского.

Свириденко отметила, что при условии отсутствия массированных атак с четверга вечера 15 января ожидается улучшение графиков отключений.

Также она пояснила, что правительство пересмотрело подходы к электроснабжению объектов критической инфраструктуры. Это решение позволило высвободить дополнительные мощности, что дает возможность увеличить для населения количество очередей со светом на одну – две по сравнению с предыдущими графиками.

Кроме того, по словам чиновницы, в Киеве в домах, где есть наибольшие проблемы с питанием, устанавливают генераторы. Власть может благодаря генераторам запитывать целые районы столицы.

В свою очередь новоизбранный министр энергетики Денис Шмыгаль признал, что Киев был совсем неподготовлен к отключениям электричества, поэтому сейчас правительству приходится принимать кризисные меры.