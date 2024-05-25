В ДТЭК предупредили о более долгих отключениях света в Киеве 25 мая

В компании ДТЭК рассказали, что 25 мая компания Укрэнерго изменила часы введения лимитов электроэнергии в Киеве. Поэтому в украинской столице отключения света в этот день будут длиннее.

Стоит отметить, что с середины мая в Украине ввели графики стабилизационных отключений света. Причиной этого стал дефицит в энергосистеме нашего государства.

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В Киеве изменили часы отключения света

В компании ДТЭК рассказали, что в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях графики отключений будут действовать 25 мая с 20:00 до 24:00. Там также напомнили, что в течение дня в этих областях и Киеве отключения не предусмотрены.

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– написали в ДТЭК.

До этого генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко написал, что покрытие потребностей потребителей в столице составляет до 80%, что на 7% меньше прогноза. Именно поэтому отключение продлили до 24:00, а не до 22:00, как планировалось.

В Киеве выключали свет в "серых зонах"

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко 24 мая написал, что на вечер этого дня лимиты электроэнергии в украинской столице значительные. Поэтому, с большой вероятностью, может быть ограничения в светло-серых зонах в графиках стабилизационных отключений электроэнергии.

Кроме того, в Укрэнерго сообщили, что 25 мая графики отключения будут действовать только вечером в часы максимального потребления электроэнергии. Однако ограничивать электроэнергию будут только в случае, если какая-то из областей Украины превысит лимиты потребления.

Стоит отметить, что основной причиной отключений света по Украине стали ракетные атаки России по украинским электростанциям в течение весны 2024 года. Ведь в результате повреждений крупные тепловые и гидроэлектростанции не могут производить столько же электроэнергии, как раньше. Подробнее об отключении света, а также графики стабилизационных отключений для каждой из областей Украины – читайте в материале.