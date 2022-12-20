Блэкаут в Киевской области: сколько еще будет продолжаться полное отключение света в регионе

В Киевской области в некоторых домах продолжается блэкаут. Впрочем, уже с 20 декабря там начнут давать свет.

Блэкаут в Киевской области может длиться до 23 декабря. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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Что известно о блэкауте в Киевской области

Идут возобновления работы. Нужно еще 2 – 3 суток для того, чтобы изменить ситуацию,

– заявил глава региона.

По словам Кулебы, ситуация с электричеством в регионе сложная из-за последствий обстрелов, которые произошли ночью 19 декабря. Он подчеркнул, что уже сегодня, 20 декабря, начнут запитывать электроэнергией потребителей.

Кому реже всего выключают свет в Украине

Несмотря на сложную ситуацию с электроснабжением, некоторые объекты критической инфраструктуры просто не могут оставаться без постоянного света. В первую очередь стараются не выключать линии электропередач, на которых расположены: