Не только в Белгороде: проблемы со светом также в Курске
В центральной части Курска возникли перебои с электроснабжением. Все из-за повреждения на линии электроснабжения.
Энергетики обещают восстановить электричество в течение часа. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Какова причина отключений света в Курске
В центральной части Курска наблюдаются перебои с электричеством из-за повреждения на кабельной линии.
По информации от российских СМИ, энергетики активно работают над устранением аварии, и в течение часа электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.
Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из-за технологических нарушений на линии электропередач в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии.
Он добавил, что эту ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба под руководством генерального директора ПАО "Россети Центр" Игоря Маковского.
Заметим, что из-за повреждения на линиях электропередач в Белгороде также пропал свет. Вероятно, отключения вызваны атакой дронов.