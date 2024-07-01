Не только в Белгороде: проблемы со светом также в Курске

В центральной части Курска возникли перебои с электроснабжением. Все из-за повреждения на линии электроснабжения.

Энергетики обещают восстановить электричество в течение часа. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также Блэкаут на Белгородчине: в сети показали моменты взрывов на подстанции

Какова причина отключений света в Курске

В центральной части Курска наблюдаются перебои с электричеством из-за повреждения на кабельной линии.

По информации от российских СМИ, энергетики активно работают над устранением аварии, и в течение часа электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из-за технологических нарушений на линии электропередач в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии.

Он добавил, что эту ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба под руководством генерального директора ПАО "Россети Центр" Игоря Маковского.

Заметим, что из-за повреждения на линиях электропередач в Белгороде также пропал свет. Вероятно, отключения вызваны атакой дронов.