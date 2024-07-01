Енергетики обіцяють відновити електрику протягом години. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Яка причина відключень світла у Курську

У центральній частині Курська спостерігаються перебої з електрикою через пошкодження на кабельній лінії.

За інформацією від російських ЗМІ, енергетики активно працюють над усуненням аварії, і протягом години електропостачання буде відновлено у повному обсязі.

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєксєй Смірнов повідомив, що через технологічні порушення на лінії електропередач у сусідніх регіонах у Курській області може виникнути дефіцит потужності електроенергії.

Він додав, що цю ситуацію обговорили на засіданні оперативного штабу під керівництвом генерального директора ПАТ "Россети Центр" Ігаря Маковського.

Зауважимо, що через пошкодження на лініях електропередач у Бєлгороді також зникло світло. Ймовірно, відключення спричинені атакою дронів.