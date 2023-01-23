Во Львовской области ввели специальный график аварийных отключений

Украинская энергетика до сих пор не может прийти в порядок после многочисленных массированных ударов оккупантов. По состоянию на 23 января ситуация в энергосистеме остается очень сложной.

Поэтому на Львовщине с 13:29 ввели специальный график аварийных отключений из-за превышения лимита потребления.

Важно Отключение света в Украине сегодня: графики и перечень городов

Что означает специальный график отключений

Специальный график аварийных отключений – это отдельный перечень потребителей, которых энергетики могут оперативно и одновременно выключить в высоковольтных сетях с помощью дистанционной связи. Происходит это только после распоряжения Укрэнерго. Время от принятия решения и до реализации распоряжения должно составлять до 3 минут.

В список потребителей в специальном графике аварийных отключений могут входить отдельные объекты критической инфраструктуры.

Уже в 7 областях ввели аварийные отключения света

Этот график применяется по распоряжению Укрэнерго без уведомления потребителей и местных органов власти в случае критической ситуации в энергосистеме Украины.

В Украине 23 января увеличился дефицит мощности использования электроэнергии. Поэтому в 7 областях применили экстренные аварийные отключения света. Графики временно бездействуют. Сначала аварийные отключения применили на Волыни и Львовской области. Затем список регионов расширили на:

Харьковскую,

Днепропетровске,

Запорожская,

Хмельницкую,

Житомирская область.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что время и продолжительность отключений предусмотреть невозможно. Власти понимают, что это сообщение может повлечь за собой очередную волну гнева и возмущения, но энергетики делают все возможное, чтобы со светом были все.

Энергетики объясняют, что эти меры помогут избежать хаотического, неуправляемого отключения большого количества потребителей. Также это нужно, чтобы не произошло системной аварии.

Добавим, что раньше в Украине увеличилось потребление электричества. Причина – похолодание по всей стране. Кроме того, последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.