Мы идем к тому, что света не будет 24 часа, должны быть готовы, – мэр Ивано-Франковска
- Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о возможном полном отключении электроэнергии до 24 часов и призвал подготовить город к такой ситуации.
- Особое внимание уделяется эффективной работе пунктов обогрева, которые должны быть обеспечены генераторами, топливом и другими необходимыми вещами, с возможностью развертывания в образовательных учреждениях.
Во время оперативного совещания в Ивано-Франковском городском совете мэр Руслан Марцинкив отметил необходимость подготовить город к возможному полному отключению электроэнергии. Оно может длиться до 24 часов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mi100.
Марцинкив предупреждает об отключении света до 24 часов
Марцинкив объяснил, что при отсутствии электричества температура в квартирах может падать до критических значений, поэтому город должен иметь детальный план действий для населения.
"У нас должно быть понимание, что делать людям, когда в квартире будет 4 градуса и темно. Люди должны знать, где они могут переночевать", – добавил мэр.
Особое внимание на совещании уделили работе пунктов обогрева. Мэр подчеркнул, что такие пункты должны работать эффективно, а не формально, с генераторами, запасами топлива, горячим чаем, печеньем и другими необходимыми вещами.
Как один из вариантов развертывания пунктов обогрева рассматривают образовательные учреждения, в частности школы, которые можно оперативно приспособить для приема людей в случае чрезвычайной ситуации.
Россия атаковала Кривой Рог и оставила без света десятки тысяч людей
В результате атаки дронами ночью на 14 января часть Кривого Рога осталась без электроэнергии и тепла, что повлияло на более 45 тысяч абонентов.
По состоянию на утро электроснабжение и теплоснабжение были восстановлены, коммунальный транспорт и водоснабжение работают без перебоев.