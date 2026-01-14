Мы идем к тому, что света не будет 24 часа, должны быть готовы, – мэр Ивано-Франковска

Во время оперативного совещания в Ивано-Франковском городском совете мэр Руслан Марцинкив отметил необходимость подготовить город к возможному полному отключению электроэнергии. Оно может длиться до 24 часов.

Об этом он сказал во время оперативного совещания в Ивано-Франковском городском совете. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mi100.

Марцинкив предупреждает об отключении света до 24 часов

Мы идем к тому, что света не будет 24 часа. Мы должны быть готовы, – отметил он.

Марцинкив объяснил, что при отсутствии электричества температура в квартирах может падать до критических значений, поэтому город должен иметь детальный план действий для населения.

"У нас должно быть понимание, что делать людям, когда в квартире будет 4 градуса и темно. Люди должны знать, где они могут переночевать", – добавил мэр.

Особое внимание на совещании уделили работе пунктов обогрева. Мэр подчеркнул, что такие пункты должны работать эффективно, а не формально, с генераторами, запасами топлива, горячим чаем, печеньем и другими необходимыми вещами.

Как один из вариантов развертывания пунктов обогрева рассматривают образовательные учреждения, в частности школы, которые можно оперативно приспособить для приема людей в случае чрезвычайной ситуации.

