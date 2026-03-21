Впервые за долгое время: в Укрэнерго сообщили, что будет со светом 22 марта
- 22 марта в Украине впервые за долгое время не будет отключений электроэнергии.
- "Укрэнерго" рекомендует экономно потреблять электроэнергию и использовать мощные приборы с 10:00 до 15:00.
Несколько месяцев подряд в Украине ежедневно вводят почасовые графики отключения света. Впрочем, 22 марта впервые за долгое время ограничений не будет.
Отключения света в воскресенье не запланированы. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".
Когда не будет света 22 марта?
22 марта украинцы во всех регионах целый день будут с электричеством. В то же время в компании призвали граждан экономно относиться к потреблению электроэнергии. Им советуют пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 15:00.
Напомним, что причиной введения почасовых отключений света в прошлые дни и месяцы были последствия российских ракетно-дронных атак на энергосистему.
Заметим, что этой зимой в Украине из-за сильных морозов дефицит мощности в энергосистеме достигал 6 ГВт, но до осени массовых отключений света можно избежать. Экс-министр энергетики Ольга Буславец объясняет, что это зависит от:
- отсутствия масштабных атак на энергетику;
- весеннего паводка, который увеличивает генерацию ГЭС;
- большего светового дня для солнечной энергии;
- взвешенного графика ремонтов на АЭС;
- потепления, которое снижает потребление на обогрев.
Летом отключений для населения почти не будет, а дефицит будет покрываться импортной электроэнергией. Сентябрь – октябрь тоже могут быть относительно комфортными, а осенью все будет зависеть от подготовки к отопительному сезону.
Что известно о последних атаках россиян на энергетику Украины?
21 марта более 47 тысяч абонентов в Запорожье остались без электроэнергии из-за атаки на критическую инфраструктуру. Часть потребителей уже запитали, другие получат свет после восстановления поврежденного оборудования.
Также оккупанты в очередной раз обстреляли объекты критической инфраструктуры на территории Черниговской области. Из-за этого в Славутиче временно прекратили электроснабжение. Без света остались почти 21 тысяча жителей.
18 марта Россия атаковала энергообъект вблизи Нововолынска на Волыни, вызвав серьезные повреждения и пожар. В результате атаки более 30 тысяч абонентов оставались без электроснабжения.