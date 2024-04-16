Ночью на Ивано-Франковщине возможны аварийные отключения света
Источник:Прикарпатьеоблэнерго
В Украине есть проблемы с энергетикой, в частности, из-за непогоды. Именно поэтому в Ивано-Франковской области возможны применения аварийных отключений света в ночное время.
Из-за ухудшения погоды в ночь на 17 апреля на Ивано-Франковщине возможны аварийные отключения электроэнергии. Вероятные повреждения и обрывы проводов, что могут привести к обесточиванию.
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Правила безопасности
В компании призвали быть осторожными и держаться подальше от линий электропередачи. Если вы увидели оборванный провод, отойдите от него на расстояние от восьми метров.Обратите внимание! Идти нужно "гусиным шагом", не отрывая ноги от земли.
Об оборванном проводе нужно сообщить на горячую линию Прикарпатьеоблэнерго. Узнать ориентировочное время ликвидации аварии можно на стартовой странице сайта под кнопками "Нет света" или "Отключение" или в чат-боте компании.
В ДТЭК рассказали, при каких условиях летом будут выключать свет
- При определенных условиях летом по Украине возможно введение графиков почасовых отключений света. Сейчас есть четыре фактора, которые могут на это повлиять.
- Об этом в эфире телемарафона рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он пояснил, что к отключениям света снова могут прибегнуть, если не будет восстановлена тепловая генерация. Кроме этого, на фактором введения графиков может стать повышение потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе.
- Еще одним фактором исполнительный директор назвал то, что не будет хватать объема электроэнергии, которую мы получаем из Европы. Напоследок он отметил, что отключения будут, если не будет возможности передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии.