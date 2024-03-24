Одесса вынуждена возвращаться к отключению света: как проверить свой адрес

В Одессе продолжают бороться с последствиями атаки по энергетической инфраструктуре. Известно, что в областном центре 24 марта вынуждены возвращаться к графикам отключения света.

Сообщение об этом поступило от ДТЭК в 19:00 24 марта. В нем объяснили, почему в Одессе приходится возвращаться к графикам отключения электроэнергии.

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Просят разумно потреблять электроэнергию

В ДТЭК отметили, что из-за увеличения электропотребления в вечерние пиковые часы в Одессе применяют графики стабилизационных отключений. Это делают после распоряжения, которое поступило от НЭК Укрэнерго.

Для того, чтобы проверить, когда у вас могут отключать свет, – перейдите по этой ссылке. В окошке города укажите Одессу, а также укажите свой адрес, чтобы увидеть актуальный график.



Пример графика отключения света в Одессе / Скриншот

В ДТЭК попросили жителей разумно потреблять электроэнергию. Это позволит уменьшить нагрузку на сеть.

Обратим внимание, что утром 22 марта российские военные в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре нашего государства. Известно, что в ряде регионов тогда фиксировали проблемы со светом. Враг ударил, в частности по крупнейшей ГЭС Украины. В результате атаки в Одессе и области фиксировали отсутствие электроэнергии у части потребителей.

Часть Харькова третьи сутки без света

В тот день враг запустил около 150 воздушных целей. Били ими, в частности по критической инфраструктуре. Едва ли не самая сложная ситуация в Харькове. Там без света по состоянию на 24 марта оставались 200 тысяч абонентов.

Подробнее о ситуации рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. Она отметила, что город оправляется после мощного ракетного удара. Что энергетики и ремонтники без передышки работают, чтобы восстановить подачу света.

Часть харьковчан уже третьи сутки остается без света. Сейчас запитано только 40% от всех абонентов. Также уже восстановили подачу горячей воды и отопления. Коммуникации понемногу возвращаются, квартиры больше не напоминают пещеры, но все-таки 60% горожан до сих пор без света. Сроков, когда его дадут, не может назвать ни один человек, потому что разрушения очень большие,

– рассказала Анна Черненко.

Известно, что утром 22 марта российские военные по энергетическим объектам Харькова выпустили почти 20 ракет. Вследствие этого разрушениям подверглись трансформаторные подстанции и очень сильно повреждена одна из ТЭЦ.

В то же время обратим внимание, что уже удалось заживить объекты критической инфраструктуры. Туда также подают воду, но следует понимать, что возможны перебои. Параллельно в Харькове работают пункты несокрушимости.