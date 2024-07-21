В Минэнерго ответили, повлияет ли отказ от перехода на летнее время на энергосистему

Отмена перевода часов на летнее время не повлияет на ситуацию в энергосистеме Украины. Из-за таких изменений потребление электроэнергии не увеличится.

Недавно в Украине приняли законопроект, который отменяет перевод часов на летнее время. Теперь сезонного перехода времени на территории Украины больше не будут осуществлять. О влиянии такого шага на энергосистему рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Увеличится ли потребление электроэнергии

Колесник процитировал министра энергетики Германа Галущенко, который заявил, что энергосистема не пострадает от отмен перехода времени.

Ситуация остается стабильной и это никоим образом негативно не повлияет,

– подчеркнул заместитель министра.

На вопрос о том, не прогнозирует ли Минэнерго увеличение потребления из-за отмены летнего времени, Колесник ответил: "Нет".

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К слову, в воскресенье 21 июля в Украине действуют графики отключения света. Однако по сравнению с предыдущими днями ограничений значительно меньше.