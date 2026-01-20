Повлияли ли схемы Миндича в энергетике на то, что люди сейчас сидят без света
- Андрей Герус считает, что искать связь между коррупционным делом Миндича и отключениями электроэнергии – это упрощать ситуацию.
- Светлана Гринчук отметила, что для защиты энергетических объектов необходима эффективная ПВО, поскольку физическая защита не может полностью защитить от атак ракетами и дронами.
В конце 2025 года Украину всколыхнул масштабный коррупционный скандал вокруг госпредприятия "Энергоатом". На печально известных пленках Миндича фигуранты дела возмущаются тем, что нужно тратить много средств на строительство укрытий для энергообъектов.
Повлияли ли схемы Миндича на то, что ситуация в энергетике сейчас очень сложная, и многие украинцы сидят без света. Этот вопрос в эфире "Радио Свобода" журналистка Власта Лазурь задала нардепу Андрею Герусу, который является председателем Комитета по вопросам энергетики, и экс-министру Светлане Гринчук.
Есть ли связь между сделками Миндича и отключениями света?
Андрей Герус заявил, что искать связь между коррупцией в энергетике и нехваткой электроэнергии – это упрощать ситуацию. Если бы украденные деньги пошли на строительство укрытий, то всех была бы электроэнергия – такое утверждение, по мнению нардепа, является ошибочным.
Потому что защитить нашу энергосистему от российских ударов полностью, или хотя бы в большей части, невозможно. Проблем от нынешних обстрелов избежать практически нельзя.
"Нет волшебной палочки, чтобы построить укрытие над всем да еще и такое, чтобы выдерживало все ракеты. Это слишком большое упрощение", – сказал политик.
В то же время он согласился, что отключений на какую-то величину было бы меньше, если бы все работали эффективно.
В конце концов, Герус признал, что связь между схемами Миндича и проблемами со светом сейчас есть. Впрочем, он сомневается, что можно было бы похищенные деньги успеть переправить в энергетику и построить что-то, чтобы не было значительных отключений. Ведь речь идет о большом количестве российских атак, дронов и ракет и большое количество объектов, которые нуждаются в защите.
Герус считает, что в любой стране мира были бы такие же проблемы.
Бывшая министр энергетики Светлана Гринчук отказалась отвечать на вопрос, есть ли связь между хищением в энергетике и ее сложным состоянием сегодня. Она лишь отметила, что все 9 энергоблоков, которые эксплуатирует "Энергоатом", работают на максимальную мощность.
Экс-министр заявила, что власть подготовила энергетику к зиме по максимуму, однако физическая защита не может полностью сработать без эффективной ПВО. По ее словам, с сентября проводились плановые и аварийные ремонты, и генерация была достаточной для зимы даже при низких температурах. Однако с конца сентября, особенно в октябре и ноябре, россияне целенаправленно атакуют энергетические объекты баллистическими ракетами и дронами. Гринчук отметила, что для защиты объектов нужна не только физическая охрана и ремонтные мероприятия, но и эффективная ПВО. Ее необходимо усиливать, потому что физическая защита сама по себе не способна отразить атаки баллистикой, хотя некоторые саркофаги выдерживали даже прямые попадания.
Что известно о деле Миндича?
- Дело, которое в Украине называют коррупционным скандалом в энергетике или "Операцией Мидас" – это большое расследование НАБУ и САП относительно злоупотреблений и хищений в государственной энергетической компании Энергоатом.
- По данным следствия, группа лиц создала схему, где некоторые контрагенты Энергоатома были вынуждены платить откаты в размере примерно 10 – 15% стоимости контрактов, чтобы избежать задержек по оплате или исключения из перечня поставщиков.
- По оценкам следствия, через эти схемы могли присвоить около 100 миллионов долларов.
- Главным фигурантом в деле называют Тимура Миндича – украинского бизнесмена, совладельца "Квартала 95".
- Следствие также утверждает, что он поддерживал связи с чиновниками и влиял на решения бывшего министра энергетики Германа Галущенко и других должностных лиц, чтобы продвигать свои интересы в энергетике и, возможно, других сферах.
- После объявления подозрения Миндич сбежал за границу.
- В ноябре 2025-го президент Владимир Зеленский попросил отставки министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко из-за общественного резонанса и необходимости восстановления доверия.
- Гринчук подписала заявление об отставке и заявила, что в своей работе не нарушала закон и не имеет никаких обвинений от правоохранительных органов.