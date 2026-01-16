Никогда в мире такого не было, – Шмыгаль о ситуации с электроснабжением в Украине

Россияне продолжают атаковать украинскую энергетику. На сегодня последствия вражеских ударов очень серьезные. Денис Шмыгаль назвал регионы с самой сложной ситуацией.

Во время выступления в Верховной Раде министр энергетики заявил, что Украина проходит самую тяжелую зиму за все время полномасштабной войны, 24 Канал.

Смотрите также Для ликвидации последствий обстрелов энергообъектов Киева создали круглосуточный штаб

Что известно о состоянии энергетики в Украине?

По объектам энергетической инфраструктуры россияне работают всем своим арсеналом – баллистика, крылатые ракеты, модернизированные дроны. За прошлый год враг нанес по энергетике Украины 612 целенаправленных комбинированных ударов.

На сегодня агрессор продолжает бить по энергетике с большей интенсивностью.

По словам Шмыгаля, в Украине не осталось ни одной электростанции, которую бы не атаковал враг.

"Выбиты тысячи мегаватт генерации. Никто в мире никогда не сталкивался с таким вызовом", – уточнил министр.

Самая сложная ситуация в Киеве, в Одесской области, в прифронтовых общинах.

Сейчас увеличивается количество пунктов несокрушимости и импорт электроэнергии из ЕС. Министр также добавил, что между областями продолжается перераспределение резервного энергооборудования, чтобы обеспечить стабильную работу критических объектов.

Какова ситуация со светом в Украине?