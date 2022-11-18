"Можно я у вас фарш докручу": сеть взорвала история от ROZETKA в Киеве

Не зря говорят, что беда объединяет. В связи с отключениями света украинцы еще больше сплотились и помогают друг другу.

Жители столицы ищут источники электроэнергии в магазинах и кафе. О трогательной истории женщины, которая хотела докрутить фарш, рассказал совладелец магазина Rozetka.ua.

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Уже начала делать котлеты

По словам Чечеткина, более 100 магазинов ROZETKA уже оборудованы генераторами и старлинками. Предприниматели делают все, чтобы работа не останавливалась, несмотря ни на что.

Но, как рассказывает основатель магазина, более всего трогает то, как проблему отключения света воспринимают украинцы. По его словам, кто приходит со своим чайником и просит вскипятить воды, кто садится в углу, чтобы зарядить павербанк, кто просто хочет побыть подольше, потому что есть свет.

Сегодня в Киеве пришла женщина и говорит растерянно: я не знаю, могу ли я вас попросить, но здесь такое дело – и достает из сумки мясорубку и мясо. Извините, можно я у вас докручу фарш, потому уже начала делать котлеты,

– пишет Чечеткин.

Совладелец ROZETKA сообщил, что до конца недели еще 70 магазинов в городах страны обеспечат генераторами.

Как разумно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

Отключение света в Украине: что известно

Ситуация в энергосистеме остается достаточно сложной. Ремонтные бригады работают, а Укрэнерго принимает все меры для стабилизации ситуации.

Премьер Денис Шмыгаль сообщал, что в результате российской атаки 15 ноября поражены высоковольтные подстанции и ТЭЦ. В центральном и восточном регионах пришлось применить графики аварийных отключений .

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что столица в результате российских ударов может остаться без воды, света и связи. Он отметил, что местные власти оценивают все риски и открыто говорят о них. Однако на данный момент об эвакуации Киева речь не идет.

18 ноября по всей Украине были введены графики почасовых отключений света. Кроме того, могут быть и аварийные отключения электроэнергии. Ремонтные бригады работают круглосуточно по восстановлению уничтоженной инфраструктуры. Они прилагают максимальные усилия для того, чтобы вернуть украинцам свет.

С графиками отключений света можно ознакомиться по ссылке.

Обратите внимание – что делать, если нет света, воды и газа: смотрите видео