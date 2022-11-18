Жителі столиці шукають джерела електроенергії у магазинах та кафе міста. Про зворушливу історію жіночки, яка хотіла докрутити фарш розповів співвласник магазину Rozetka.ua.

До теми Чи збільшать тривалість відключень світла в Україні: відповідь Укренерго

Вже почала робити котлети

За словами Чечоткіна, більш як 100 магазинів ROZETKA вже обладнані генераторами та старлінками. Підприємці роблять все, щоб робота не зупинялася, незважаючи ні на що.

Але, як розповідає засновник магазину, найбільше зворушує те, як проблему відключеня світла сприймають українці. За його словами, хтось приходить зі своїм чайником і просить закип'ятити води, хтось сідає в кутку, щоб зарядити павербанк, хтось просто хоче побути подовше, бо є світло.

Сьогодні в Києві прийшла жінка і каже розгублено: я не знаю, чи можу я вас попросити, але тут така справа – і дістає з сумки м'ясорубку і м’ясо. Вибачте, можна я у вас докручу фарш, бо вже почала робити котлети,

– пише Чечоткін.

Співвласник ROZETKA повідомив, що до кінця тижня ще 70 магазинів у містах країни забезпечать генераторами.

Як розумно користуватись електроприладами / Інфографіка 24 каналу

Відключення світла в Україні: що відомо

Ситуація в енергосистемі залишається доволі складною. Ремонтні бригади працюють, а Укренерго вживає всіх заходів для стабілізації ситуації.

Прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що внаслідок російської атаки 15 листопада вражено високовольтні підстанції та ТЕЦ. У центральному та східному регіонах довелося застосувати графіки аварійних відключень .

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що столиця внаслідок російських ударів може залишитися без води, світла та зв'язку. Він наголосив, що місцева влада оцінює всі ризики та відкрито говорить про них. Однак на цей момент про евакуацію Києва не йдеться.

18 листопада по всій Україні запровадили графіки погодинних відключень світла. Крім того, можуть бути й аварійні вимкнення електроенергії. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням знищеної інфраструктури. Вони докладають максимальних зусиль для того, щоб повернути українцям світло.

З графіками відключень світла можна ознайомитись за посиланням.

Варте уваги – що робити, якщо немає світла, води та газу: дивіться відео