К чему готовиться украинцам зимой и как быстро можно восстановить поврежденные энергетические объекты

Российские оккупанты продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Из-за значительных повреждений, энергетики вынуждены отключать потребителей, чтобы восстановить сети или подстанции.

Об этом 24 каналу сказал бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. Он подчеркнул, что украинцам нужно быть готовыми к длительным отключениям электроэнергии.

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Как быстро можно восстановить поврежденные энергообъекты

Плачков отметил, что своими ударами по критической инфраструктуре россияне повреждают линии электропередачи, оборудование на подстанциях и опорных станциях. В настоящее время повреждено 40 – 45% инфраструктуры Украины.

Он подчеркнул, что энергетики сделали все возможное, чтобы возобновить электроснабжение после первого удара. Но нам нужно производить очень большой объем восстановительных работ, а для этого нужно отключать оборудование, поскольку под напряжением невозможно работать.

Поэтому, кроме регулярных и организованных графиков веерных отключений, энергетики вынуждены отключать аварийно для того, чтобы восстановить сети или подстанции после новых ударов,

– объяснил Плачков.

Поэтому, отметил экс-министр, есть также спонтанные отключения, о которых энергетики не успевают предупреждать потребителей. Ситуация осложняется еще и тем, что на изготовление определенного оборудования вместо поврежденного нужно кое-где полгода.

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Что нужно делать украинцам

Плачков подчеркнул, что мы должны быть готовы к отключениям на несколько часов, в неделю, а может, и на 2 – 3 недели. Это не исключено, если и дальше будут серьезные повреждения.

Он отметил, что особенно это касается жителей крупных городов, поскольку если не будет электроэнергии, то не будет и отопления. Если же не будет тепла и газа, то будет очень тяжело переждать период, пока энергетики все восстановят.

Поэтому мой совет таков. Мы должны искать друзей, знакомых, родственников, проживающих в селах и небольших городах, где есть альтернативное отопление для того, чтобы на какой-то период уехать,

– сказал экс-глава Минэнерго.

По его словам, если же невозможно будет уехать, то нужно делать в городах общественные пункты обогрева, где будут использоваться дизельные генераторы или строительные обогреватели.

Сейчас главная наша задача с вами для того, чтобы энергетики могли быстро восстанавливать инфраструктуру – нам нужно производить 100-процентную оплату за потребленную электроэнергию, чтобы были деньги, чтобы можно было это оборудование покупать,

– заявил Плачков.

Также, подчеркнул экс-министр, следует экономить все энергоресурсы, не только электроэнергию. Это касается газа и тепла, а также продуктов переработки нефти – бензина и дизельного топлива. Потому что ими нужно обеспечить нашу армию в полном объеме.

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