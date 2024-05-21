В Украине 22 мая снова будут действовать графики: когда будут выключать свет

По всем областям Украины в среду, 22 мая, снова будут действовать стабилизационные графики отключения света у потребителей. Причиной этого все еще является дефицит в энергосистеме нашего государства.

Сейчас графики отключения света по всем областям будут действовать в вечерние часы. Это связано с тем, что именно в эти промежутки времени возникает дефицит электроэнергии.

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В Укрэнерго дали объяснения относительно графиков отключений

Представители Укрэнерго отметили, что графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 суток.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается. С 07:00 до 18:00 применение ограничений не прогнозируется,

– говорится в сообщении.

В компании отметили, что отключения могут быть применены также в условиях превышения определенных объемов лимитов потребления, которые диспетчерский центр Укрэнерго каждый вечер доводит до каждого облэнерго.

"Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", – подчеркнули в Укрэнерго.

Представители компании напомнили, что главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Ведь с 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции, которые из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

Будут ли выключать свет у украинцев летом

Председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что потепление значительно уменьшило потребность украинцев в электроэнергии. Однако полностью избежать отключений пока не удастся.

Кудрицкий также считает, что отключения будут продолжаться не только летом. В частности, ограничивать поставки придется также в осенний и зимний сезон.

Стоит отметить, что отключение света у потребителей – это вынужденная мера, которая должна продолжаться пока энергосистема не восстановится. Подробнее о графиках отключений света по областям – читайте в материале.