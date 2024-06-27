В ДТЭК рассказали, как будут выключать свет у украинцев 28 июня
Источник:ДТЭК
В Украине 28 июня будут продолжать действовать графики стабилизационных отключений света. Они будут действовать в течение целых суток.
Основной причиной отключений света являются постоянные атаки российских захватчиков на энергетическую инфраструктуру нашего государства. В общем оккупанты уже 8 раз массово обстреливали энергообъекты нашего государства за 2024 год.
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Что будет со светом у украинцев 28 июня
В компании ДТЭК рассказали, что по указанию НЭК "Укрэнерго" графики отключений 28 июня у потребителей будут применяться с 00:00 по 24:00. То есть целые сутки.
В случае изменений, будем оперативно вас информировать на нашем телеграм-канале,
– отметили в ДТЭК.
Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук объяснял, что летом Украина приближается к пику потребления электроэнергии. Поэтому уже в ближайшее время объемы отключений света могут увеличиться.
До этого, в ДТЭК сообщали, что Украине не хватает ракет ПВО для защиты отремонтированных энергообъектов. В компании отметили, что на каждую ракету ПВО, которая сейчас есть в Украине, у российских войск, вероятно, по 5 – 6 ракет.