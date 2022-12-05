Графики стабилизационных отключений возвращаются: где не будет света 5 декабря

5 декабря по всей Украине продолжается отключение электроэнергии. Во многих регионах ввели плановые графики.

Ситуация в энергосистеме остается напряженной. Какая ситуация со светом в Украине 5 декабря – читайте далее в материале 24 канала.

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4 области возвращаются к графикам стабилизационных отключений

В ДТЭК отметили, что с 5 декабря в 4 областях возвращаются к графикам стабилизационных отключений. Речь идет о:

Киевской области,

Днепропетровской области,

Одесской области,

Донецкой области.

Что происходит со светом в Ровненской области

Графики отключений электроэнергии 5 декабря:

Если лимиты мощностей будут разрешать, "Ровнооблэнерго" не будет ограничивать электроснабжение и, несмотря на графики, будет продолжать его обеспечивать.

Сумская область останется без света

5 декабря в Сумах и области будут применены три очереди графиков в режиме -2/+4 часа. Отметим, что аварийные отключения тоже могут быть.

Сегодня облэнерго вынуждены были несколько отойти от действующих ГПО. Это связано с превышением лимитов потребления энергии. Поэтому некоторым жителям области пришлось провести без питания дополнительные часы,

– отметили в ОВА.



Отключение света в Сумской области / Сумская ОВА

Чтобы в дальнейшем этого не случалось:

помните об экономном использовании электроэнергии;

не включайте сразу несколько мощных приборов в розетку;

особенно будьте экономны в часы пик, когда наша энергосистема максимально нагружена.

Что будет со светом в Ивано-Франковской области

1 очередь:

Электроснабжение будет подано для подочереди 1.1 и 1.2 в такие часы: с 2:00 до 6:00, с 8:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00.

Электроснабжение будет подано для подочереди 1.3 и 1.4 в такие часы: с 2:00 до 6:00, с 10:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00.

2 очередь:

Электроснабжение будет подано для подочереди 2.1 и 2.2 в такие часы: с 0:00 до 2:00, с 4:00 до 6:00, с 8:00 до 10:00, с 14:00 до 18:00, с 22 :00 до 24:00.

Электроснабжение будет подано для подочереди 2.3 и 2.4 в такие часы: с 0:00 до 2:00, с 6:00 до 10:00, с 14:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00.

3 очередь:

Электроснабжение будет подано для подочереди 3.1 и 3.2 в такие часы: с 0:00 до 2:00, с 6:00 до 8:00, с 12:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, с 22 :00 до 24:00.

Электроснабжение будет подано для подочереди 3.3 и 3.4 в такие часы: с 2:00 до 4:00, с 6:00 до 8:00, с 10:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь. Обесточенной 4 очередь будет с 7:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00.

Будет ли электричество во Львовской области

Определенная стабилизация ситуации в энергосистеме Украины позволила львовским энергетикам сформировать график подачи электроэнергии потребителям.

Электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (итого – 8 часов). В другие часы суток следует готовиться к отключениям.

График подачи электроэнергии разработан для трех групп потребителей. Важно, что перечень потребителей в группах обновлен и скорректирован, то есть группы могли измениться. Узнать, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".



График отключений света / "Львовоблэнерго"



График подачи света / "Львовоблэнерго"

В Черновицкой области действуют стабилизационные отключения

График стабилизационных отключений электроснабжения в Черновицкой области 5 декабря можно посмотреть по ссылке.



Отключение света в Черновицкой области / "Черновцыоблэнерго"

Свет на Полтавщине

5 декабря Укрэнерго довело лимит по мощности в Полтавской области на дневное время в 396 МВт и 325 МВт в ночное время. Из-за превышения потребления электроэнергии с 8:00 отключены две очереди одновременно по графику почасовых отключений.

Днепропетровщина возвращается к стабилизационным отключениям

С 5 декабря Днепропетровщина возвращается к графикам стабилизационных отключений. Проверить наличие отключений и ознакомиться с графиком можно здесь.

Как будут выключать свет в Хмельницкой области

Опубликован график отключения электроэнергии в Хмельницкой области 5 декабря. К какой очереди принадлежит ваш дом – можно посмотреть здесь.



Отключение света в Хмельницкой области / "Хмельницкоблэнерго"

В Винницкой области действуют почасовые отключения света

В облэнерго опубликовали график почасового обесточивания в Винницкой области на 5 декабря:

1 очередь: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00

2 очередь: 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

3 очередь: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00.

Что происходит с электроэнергией в Черкасской области

Сегодня в Черкасской области, кроме некоторых ОТГ Уманского района, продолжают действовать графики отключений 2/4. Об этом сообщили в пресс-службе "Черкассыоблэнерго". То есть на 2 часа будет выключаться и на 4 часа будет включаться свет.