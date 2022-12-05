Ситуація в енергосистемі залишається напруженою. Яка ситуація зі світлом в Україні 5 грудня – читайте далі у матеріалі 24 каналу.
До теми Є позитивна тенденція: влада у Києві анонсувала перехід на погодинні графіки
4 області повертаються до графіків стабілізаційних відключень
В ДТЕК зазначили, що з 5 грудня в 4 областях повертаються до графіків стабілізаційних відключень. Мовиться про:
- Київську область,
- Дніпропетровську область,
- Одеську область,
- Донецьку область.
Що відбувається зі світлом на Рівненщині
Графіки відключень електроенергії 5 грудня:
- Місто Рівне – дивитись тут.
- Рівненська область – дивитись тут.
Якщо ліміти потужностей дозволятимуть, "Рівнеобленерго" не обмежуватиме електропостачання і, попри графіки, продовжуватиме його забезпечувати.
Сумщина залишиться без світла
5 грудня у Сумах та області будуть застосовані три черги графіків у режимі -2/+4 години. Зауважимо, що аварійні вимкнення теж можуть бути.
Сьогодні обленерго вимушені були дещо відійти від діючих ГПВ. Це пов’язано з перевищенням лімітів споживання енергії. Тому деяким жителям області довелося провести без живлення додаткові години,
– зазначили в ОВА.
Відключення світла на Сумщині / Сумська ОВА
Аби надалі цього не траплялося:
- пам‘ятайте про ощадне використання електроенергії;
- не вмикайте одразу декілька потужних приладів у розетку;
- особливо будьте економні в години пік, коли наша енергосистема максимально навантажена.
Що буде зі світлом на Івано-Франківщині
1 черга:
- Електропостачання буде подано для підчерг 1.1 та 1.2 у такі години: з 2:00 до 6:00, з 8:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 20:00 до 22:00.
- Електропостачання буде подано для підчерг 1.3 та 1.4 у такі години: з 2:00 до 6:00, з 10:00 до 14:00, з 18:00 до 22:00.
2 черга:
- Електропостачання буде подано для підчерг 2.1 та 2.2 у такі години: з 0:00 до 2:00, з 4:00 до 6:00, з 8:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00.
- Електропостачання буде подано для підчерг 2.3 та 2.4 у такі години: з 0:00 до 2:00, з 6:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00.
3 черга:
- Електропостачання буде подано для підчерг 3.1 та 3.2 у такі години: з 0:00 до 2:00, з 6:00 до 8:00, з 12:00 до 16:00, з 18:00 до 20:00, з 22:00 до 24:00.
- Електропостачання буде подано для підчерг 3.3 та 3.4 у такі години: з 2:00 до 4:00, з 6:00 до 8:00, з 10:00 до 14:00, з 18:00 до 22:00.
Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга. Знеструмленою 4 черга буде з 7:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00.
Чи буде електрика на Львівщині
Певна стабілізація ситуації в енергосистемі України дозволила львівським енергетикам сформувати графік подачі електроенергії для споживачів.
Електроенергія подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом – 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень.
Графік подачі електроенергії розроблений для трьох груп споживачів. Важливо, перелік споживачів у групах оновлений та скоригований, тобто групи могли змінитись. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".
Графік відключень світла / "Львівобленерго"
Графік подачі світла / "Львівобленерго"
У Чернівецькій області діють стабілізаційні відключення
Графік стабілізаційних відключень електропостачання у Чернівецькій області 5 грудня можна подивитись за посиланням.
Відключення світла у Чернівецькій області / "Чернівціобленерго"
Світло на Полтавщині
5 грудня Укренерго довело ліміт по потужності у Полтавській області на денний час в 396 МВт та 325 МВт на нічний час. Через перевищення споживання електроенергії, з 8:00 відключені дві черги одночасно по графіку погодинних відключень.
Дніпропетровщина повертається до стабілізаційних вимкнень
З 5 грудня Дніпропетровщина повертається до графіків стабілізаційних відключень. Перевірити наявність вимкнень та ознайомитись з графіком можна тут.
Як вимикатимуть світло на Хмельниччині
Опубліковано графік відключення електроенергії на Хмельниччині 5 грудня. До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.
Відключення світла на Хмельниччині / "Хмельницькобленерго"
На Вінниччині діють погодинні відключення світла
В обленерго опублікували графік погодинного знеструмлення у Вінницькій області на 5 грудня:
- 1 черга: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00
- 2 черга: 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
- 3 черга: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00.
Що відбувається з електроенергією на Черкащині
Сьогодні на Черкащині, окрім деяких ОТГ Уманського району, продовжують діяти графіки відключень 2/4. Про це повідомили у пресслужбі "Черкасиобленерго". Тобто на 2 години вимикатиметься та на 4 години вмикатиметься світло.