Часть Черкасс осталась без света: когда вернут электроэнергию
Источник:Общественное
В Черкассах 31 мая на части улиц внезапно пропало электроснабжение. Как выяснилось, причиной тому стала аварийная ситуация.
Об этом рассказали в пресс-службе облэнерго. Также в ОАО "Черкассыоблэнерго" подчеркнули, что электрики уже работают над тем, чтобы в домах был свет.
Достойно внимания В 12 областях возобновили электроснабжение: где еще есть проблемы со светом по состоянию на 31 мая
Когда ожидать возобновления электроснабжения
Как сообщил оператор системы передачи электроэнергии, в настоящее время без света находятся частично микрорайоны города. Речь идет о микрорайонах:
- "Козбет",
- "Сосновка",
- Юго-Западный,
- а также о бульваре Шевченко,
- улицах Криваловская и Пастеровская.
Однако внезапно отключившийся по этим адресам свет вскоре снова появится.
Бригады облэнерго работают над устранением неполадок. На это уйдет до трех часов,
– добавили в пресс-службе.
Самое массовое отключение света с февраля
Отметим, что накануне, 30 мая, аварийно выключали свет и по всей Украине. В этот день света не было в 12 областях. И это при том, что попаданий и повреждений объектов энергоинфраструктуры в этот день в результате ночной атаки дронами не было.
В общей сложности, почти 2 миллиона потребителей электроэнергии остались без света.
Как впоследствии сообщили в ДТЭК, отключения света по всей стране происходили из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Эта ситуация повлекла за собой снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины.
На ситуацию отреагировали и в Министерстве энергетики Украины. Там отметили, что 30 мая произошла рассинхронизация энергетической системы государства, что и привело к аварийным отключениям.
Однако благодаря оперативной работе энергетиков 31 мая в Минэнерго заявили, что генерации электричества достаточно для покрытия потребностей потребителей.
Однако следует отметить, что света 30 мая также не было и в части населенных пунктов Донецкой, Запорожской, Херсонской, Черниговской и других областей из-за вражеских обстрелов и непогоды.