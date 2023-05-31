Часть Черкасс осталась без света: когда вернут электроэнергию

В Черкассах 31 мая на части улиц внезапно пропало электроснабжение. Как выяснилось, причиной тому стала аварийная ситуация.

Об этом рассказали в пресс-службе облэнерго. Также в ОАО "Черкассыоблэнерго" подчеркнули, что электрики уже работают над тем, чтобы в домах был свет.

Достойно внимания В 12 областях возобновили электроснабжение: где еще есть проблемы со светом по состоянию на 31 мая

Когда ожидать возобновления электроснабжения

Как сообщил оператор системы передачи электроэнергии, в настоящее время без света находятся частично микрорайоны города. Речь идет о микрорайонах:

"Козбет",

"Сосновка",

Юго-Западный,

а также о бульваре Шевченко,

улицах Криваловская и Пастеровская.

Однако внезапно отключившийся по этим адресам свет вскоре снова появится.

Бригады облэнерго работают над устранением неполадок. На это уйдет до трех часов,

– добавили в пресс-службе.

Самое массовое отключение света с февраля

Отметим, что накануне, 30 мая, аварийно выключали свет и по всей Украине. В этот день света не было в 12 областях. И это при том, что попаданий и повреждений объектов энергоинфраструктуры в этот день в результате ночной атаки дронами не было.

В общей сложности, почти 2 миллиона потребителей электроэнергии остались без света.

Как впоследствии сообщили в ДТЭК, отключения света по всей стране происходили из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Эта ситуация повлекла за собой снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины.

На ситуацию отреагировали и в Министерстве энергетики Украины. Там отметили, что 30 мая произошла рассинхронизация энергетической системы государства, что и привело к аварийным отключениям.

Однако благодаря оперативной работе энергетиков 31 мая в Минэнерго заявили, что генерации электричества достаточно для покрытия потребностей потребителей.

Однако следует отметить, что света 30 мая также не было и в части населенных пунктов Донецкой, Запорожской, Херсонской, Черниговской и других областей из-за вражеских обстрелов и непогоды.