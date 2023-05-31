Про це розповіли у пресслужбі обленерго. Також у ПАТ "Черкасиобленерго" підкреслили, що електрики уже працюють над тим, щоб у домівках було світло.

Варте уваги У 12 областях відновили електропостачання: де ще є проблеми зі світлом станом на 31 травня

Коли очікувати на відновлення електропостачання

Як повідомив оператор системи передачі електроенергії, наразі без світла перебувають частково мікрорайони міста. Мовиться про мікрорайони:

"Казбет",

"Соснівка",

Південно-Західний,

а також бульвар Шевченка,

вулиці Кривалівська і Пастерівська.

Однак світло, яке раптово вимкнулося за цими адресами, невдовзі знову появиться.

Бригади обленерго працюють над усуненням неполадок. На це піде до трьох годин,

— додали у пресслужбі.

Наймасовіше відключення світла з лютого

Зазначимо, що напередодні, 30 травня, аварійно вимикали світло й по всій Україні. У цей день світла не було у 12 областях. І це при тому, що влучань та пошкоджень об'єктів енергоінфраструктури у цей день внаслідок нічної атаки дронами не було.

Загалом, майже 2 мільйони споживачів електроенергії залишилися без світла.

Як згодом повідомили в ДТЕК, відключення світла по всій країні відбувалися через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Цю ситуацію спричинило зниження частоти в об'єднаній енергосистемі України.

На ситуацію відреагували й у Міністерстві енергетики України. Там зазначили, що 30 травня сталася розсинхронізація енергетичної системи держави, що й призвело до аварійних відключень.

Однак завдяки оперативній роботі енергетиків, 31 травня у Міненерго заявили, що генерації електрики достатньо для покриття потреб споживачів.

Проте варто зауважити, що світла 30 травня також не було й у частині населених пунктів Донецької, Запорізької, Херсонської, Чернігівської та інших областей через ворожі обстріли та негоду.