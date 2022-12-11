На Буковине возвращаются к почасовым отключениям: Укрэнерго увеличивает мощность

В воскресенье, 11 декабря, Укрэнерго увеличивает мощность для Черновицкой области 172 мегаватт. Ее хватит для работы стабилизационных графиков почасовых отключений электроэнергии.

Глава Черновицкой ОВА заявил, что НЭК "Укрэнерго" получил лимиты потребления электрической энергии для области. "Черновцыоблэнерго" возвращается к применению графиков почасовых отключений электрической энергии.

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Где найти график отключения света

Ознакомиться со стабилизационным графиком почасовых отключений на территории области можно на сайте "Черновцыоблэнерго".

Запаранюк также отмечает, что электроснабжение может отсутствовать в связи с проведением ремонтных работ, при возникновении аварийных ситуаций.

Всех потребителей электроэнергии области распределили на 18 групп / Фото "Черновцыоблэнерго"

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