На Буковине возвращаются к почасовым отключениям: Укрэнерго увеличивает мощность
Источник:Руслан Запаранюк
В воскресенье, 11 декабря, Укрэнерго увеличивает мощность для Черновицкой области 172 мегаватт. Ее хватит для работы стабилизационных графиков почасовых отключений электроэнергии.
Глава Черновицкой ОВА заявил, что НЭК "Укрэнерго" получил лимиты потребления электрической энергии для области. "Черновцыоблэнерго" возвращается к применению графиков почасовых отключений электрической энергии.
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Где найти график отключения света
Ознакомиться со стабилизационным графиком почасовых отключений на территории области можно на сайте "Черновцыоблэнерго".
Запаранюк также отмечает, что электроснабжение может отсутствовать в связи с проведением ремонтных работ, при возникновении аварийных ситуаций.
Отключение света в Украине: что известно
- Зеленский сообщил, что с аварийными и стабилизационными отключениями сталкиваются больше всего жители Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областей и Киева.
- В Одессе и области продолжают делать все возможное для того, чтобы возобновить электроснабжение. Но стоит понимать, что пока ни о каких графиках отключения речь не идет.
- В ночь на 10 декабря россияне дронами атаковали энергетический объект в Одессе. В результате полностью без света остался областной центр. Подавали электроэнергию только к объектам критической инфраструктуры.
- О ситуации с отключением света в областях нашей страны читайте в материале.