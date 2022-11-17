Значительные повреждения и острый дефицит: в ДТЭК объяснили необходимость отключения света

Из-за атак оккупантов по объектам критической инфраструктуры энергосистема Украины испытала беспрецедентные разрушения. Людей призывают экономить электроэнергию.

В ДТЭК подчеркнули, что "Укрэнерго" должно сбалансировать энергосистемы, чтобы не допустить масштабных и сложных аварий на сетях. Для этого вводят стабилизационные и экстренные отключения.

К теме Из-за значительных повреждений отключения света в Украине могут длиться по несколько дней

Как минимизировать использование электричества

Украинцы самостоятельно могут снизить количество и продолжительность отключений электроэнергии. Но для этого нужно минимизировать его использование.

В ДТЭК советуют вытащить из розетки все приборы, которыми вы в данный момент не пользуетесь. Вместо этого энергоемкие приборы нужно включать поочередно.

Что такое стабилизационные и аварийные отключения света

Все отключения населения разделены на 2 типа – аварийные и стабилизационные:

​Аварийные отключения могут быть: экстренными, связанными с военными действиями и могут произойти, если из-за обстрелов повреждены или разрушены энергообъекты; локальными, когда сети на конкретной ограниченной территории выходят из строя.

Стабилизационные отключения производятся для балансировки работы сети по графикам. Такие отключения инициирует Укрэнерго. Это происходит, когда объем генерации становится меньше объема потребления. Или инфраструктура так повреждена, что может передавать потребителям нужную мощность. Поэтому пока идет ремонт, снабжение света необходимо временно ограничивать.

При стабилизационных отключениях ситуация более прогнозируема, поэтому есть возможность составить ориентировочный почасовой график отключений. При использовании такого типа графики размещены на сайте оператора системы распределения.

Аварийные отключения невозможно предугадать, им нет графиков.

Как разумно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

Россия обстреляла Украину 17 ноября: что известно

Во время воздушной тревоги оккупанты нанесли террористический ракетный удар по Днепру. По последним данным, пострадали 20 человек. Среди них – 15-летняя девушка и сотрудница мэрии.

Также оккупанты ударили по инфраструктуре Харьковской области. Пострадали не менее 3 человек.

Кроме того, россияне ударили по логистическому объекту в Одессе. В ОК "Юг" заявили, что пострадал один гражданский человек. Взрывная волна повредила постройки окружающих предприятий.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне традиционно атаковали советскими зенитно-ракетными системами С-300, а также реактивными системами залпового огня, крылатыми ракетами из самолетов Ту-95 и из Ростовской области, иранскими дронами-камикадзе типа Shahed ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Важно – что делать, если нет света, воды и газа: смотрите видео