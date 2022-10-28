В Харькове ввели график почасового отключения электроэнергии: где и когда не будет света
Источник:Олег Синегубов
Из-за повреждений критической инфраструктуры необходимо проводить стабилизационные работы электросетей. Именно для уменьшения нагрузки на сеть в городах вводят веерные отключения, и Харьков не исключение.
Однако, чтобы жители города не думали, когда снова наступит темнота, Харьковоблэнерго опубликовал четкий график отключений. Он должен немного уменьшить дискомфорт для жителей Харькова, и позволить им эффективнее планировать свой день.
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Город поделили на части
В этом графике Харьков разделили на 12 очередей отключения света. А чтобы люди долго не сидели в темноте, определили максимальную продолжительность отсутствия света. Так, ограничение электроснабжения будет продолжаться до 3 часов.
Электроэнергию будут выключать в следующем порядке:
- 1 очередь с 07:00 до 10:00
- 2 очередь с 08:00 до 11:00
- 3 очередь с 09:00 до 12:00
- 4 очередь с 10:00 до 13:00
- 5 очередь с 11:00 до 14:00
- 6 очередь с 12:00 до 15:00
- 7 очередь с 13:00 до 16:00
- 8 очередь с 14:00 до 17:00
- 9 очередь с 15:00 до 18:00
- 10 очередь с 16:00 до 19:00
- 11 очередь с 17:00 до 20:00
- 12 очередь с 18:00 до 21:00
Как долго будет действовать график отключения света
Предполагается, что отключения света по этому графику начнутся с 31 октября, а продлятся они неделю, до 6 ноября. Информацию о продлении такого графика харьковчанам нужно будет отслеживать на официальных каналах или на сайте АО "Харьковоблэнерго".
С понедельника будут введены графики почасовых отключений по Харькову и области. 12 очередей – по три часа. График будет опубликован на сайте "Харьковоблэнерго". Этот график на неделю, на следующей неделе, скорее всего, будет меняться. Будет какая-то ротация, чтобы те, кто отключался в утренние часы, будут в дневное время, те, кто вечером – будут днем. Ротация будет происходить между этими очередями по отключению,
– рассказал начальник управления информационной политики "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко.
С подробным и актуальным графиком отключения света "Харьковоблэнерго" можно ознакомиться по ссылке.Обратите внимание! По словам Владимира Скичко, этот график не будет применяться к метрополитену, городскому электротранспорту, предприятиям критической инфраструктуры, промышленным предприятиям. А также эти графики не будут применяться к деоккупированным территориям.
Свет в Харькове: последние новости
- Выключение света в городе происходит не первый день. В частности, и сегодня, 28 октября, в Харьковской области частично ограничено электроснабжение семи общин. Свет отключен, чтобы не допустить перегрузки в сети.
- Ранее из-за падения напряжения в городе временно перестал работать электротранспорт, в том числе и метро.
- Городские власти понимают опасности, угрожающие Харькову из-за России зимой. Поэтому в Харькове обустраивают пункты обогрева. В некоторых из них можно будет даже переночевать.
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