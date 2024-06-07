Ситуация в украинской энергосистеме сложная из-за последних российских обстрелов. В частности, в столице государства и других регионах будут действовать стабилизационные отключения.

Известно, что 7 июня в Киеве будут действовать стабилизационные отключения. Это происходит по указанию Укрэнерго.

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Распределение лимитов

Выделенных Укрэнерго лимитов хватит на 75% потребностей столицы:

25% пойдут на обеспечение критической инфраструктуры – больниц, насосных станций, военных объектов.

50% будет распределено между населением, бизнесом и социальной сферой (школы, детские сады, госучреждения)

По предварительной информации, в ночь с пятницы на субботу, 8 июня, будет запущен дополнительный блок на АЭС. Это потенциально улучшит ситуацию в энергосистеме.

Кроме этого в КГГА призвали использовать электроэнергию максимально экономно.

Кроме Киева, стабилизационные отключения будут действовать в Одесской, Донецкой, Днепропетровской области.

Когда ситуация со свет может стать тяжелее