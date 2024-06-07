В Киеве будут действовать стабилизационные отключения
Источник:КМВА
Ситуация в украинской энергосистеме сложная из-за последних российских обстрелов. В частности, в столице государства и других регионах будут действовать стабилизационные отключения.
Известно, что 7 июня в Киеве будут действовать стабилизационные отключения. Это происходит по указанию Укрэнерго.
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Распределение лимитов
Выделенных Укрэнерго лимитов хватит на 75% потребностей столицы:
- 25% пойдут на обеспечение критической инфраструктуры – больниц, насосных станций, военных объектов.
- 50% будет распределено между населением, бизнесом и социальной сферой (школы, детские сады, госучреждения)
По предварительной информации, в ночь с пятницы на субботу, 8 июня, будет запущен дополнительный блок на АЭС. Это потенциально улучшит ситуацию в энергосистеме.
Кроме этого в КГГА призвали использовать электроэнергию максимально экономно.
Кроме Киева, стабилизационные отключения будут действовать в Одесской, Донецкой, Днепропетровской области.
Когда ситуация со свет может стать тяжелее
- В Укрэнерго рассказали, что самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме ожидается в середине лета 2024 года. Ежедневные дефициты электроэнергии могут расти, поскольку из-за жары возрастет потребление.
- В компании отметили, что покрыть это потребление будет трудно, поскольку все еще будут продолжаться восстановительные работы на поврежденных тепловых и гидроэлектростанциях. Энергосистема была повреждена в результате российских атак.
- Кроме этого, летом гидроэлектростанции традиционно снижают выработки, а энергоблоки атомных станций будут находиться в ремонте и подготовке к максимальным нагрузкам следующей зимой.